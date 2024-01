’Jona’ di Gori commuove la platea: "La storia di uno è quella di tutti"

"Jona", spettacolo teatrale di Gianfranco Gori di Longiano, ha incantato ragazzi e adulti nel giorno della memoria, rappresentato in anteprima nazionale nel gremito oratorio San Rocco di Gatteo. Presenti in sala anche il vicesindaco Daniel Casadei e gli assessori Stefania Bolognesi e Serena Bravaccini. Molto suggestivo il coinvolgimento dei ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado sul coro "Gam Gam" intonato dal soprano Vera Della Scala, accompagnato dal maestro Ares Signorello e cantato da tutta la sala.

Hanno emozionato tanto le parole interpretate dal protagonista del reading, il piccolo ma grande Gianluca Gori di 10 anni, al suo debutto come attore teatrale (in foto assieme al padre Gianfranco). Esattamente 10 anni fa tra l’altro, il 26 gennaio 2014, debuttava sullo stesso palco e per la stessa ricorrenza, la pianista Giulia Gori, sorella di Gianluca. "È stato un vero onore creare momenti di condivisone per il giorno della memoria – dice il regista –. Abbiamo coinvolto anche il pubblico facendo leggere loro le parole dei deportati di Auschwitz per creare un patos di grande effetto e incidere ancor più quelle parole nella loro memoria. Per me il piacere è stato doppio perché poter donare momenti di teatro insieme alle persone che amo è una vera gioia".

Le letture erano alternate a brani musicali a tema, mentre il testo unisce diverse esperienze di sopravvissuti e di altri deportati in un unica storia. "Perché credo che la storia di uno è spesso la storia di tutti – conclude Gori –. L’importanza della condivisione è fondamentale, per regalare un messaggio di speranza e un importante monito a non dimenticare".

