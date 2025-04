Joy Salinas stasera al Jam Session

Questa sera al Jam Session di Cesenatico si tiene un appuntamento del Jazz Club, la rassegna live per la direzione artistica di Chicco Capiozzo. Sul palco a partire dalle 21.15 si esibirà il Joy Salinas & Chicco Capiozzo Trio, formato dalla cantante Joy Salinas, Ricky Burattini alle tastiere e Chicco Capiozzo alla batteria. Joy Salinas torna a scaldare la riviera con la sua voce inconfondibile, con una impronta soul ed uno stile jazz molto personale. Di origine filippina, ha iniziato giovanissima a suonare la chitarra, per poi dedicarsi al canto ed esibirsi dal vivo. Da quarant’anni si è trasferita in Italia, raggiungendo l’apice del successo negli anni Novanta, con il successo della canzone "Stay Tonight" e di "Rockin’ Romance", con cui partecipò al Festivalbar. Ha all’attivo diversi brani diversi brani di sua composizione e album. E’ nota anche per tenere un corso di canto moderno in varie scuole di musica, fra cui il Centro di studi musicali "Italo Caimmi" di Cesenatico, dove ha una nutrita e appassionata schiera di allieve e allievi. La partecipazione al concerto è aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure recandosi direttamente al locale di viale Trento affacciato sui Giardini al Mare.

