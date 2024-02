Judo, Trofeo Budokan. Luli sbaraglia i concorrenti

È stato Joel Luli (foto), 10 anni cintura arancio, ad aggiudicarsi il titolo di migliore atleta all’ottavo Trofeo Budokan, la tradizionale gara organizzata dall’omonima associazione sportiva dilettantistica di San Mauro Pascoli riservata ai propri tesserati.

Circa 120 atleti dai 7 ai 16 anni iscritti nelle tre sedi di San Mauro Pascoli, San Vito e Sant’Angelo si sono sfidati su quattro tatami nelle prove di kata e kumite individuale.

La gara è stata suddivisa in due turni. Nel primo sono stati premiati Davide De Riso come migliore cintura bianca e Massimo Bauleo come migliore cintura gialla. Nel secondo turno la proclamazione del miglior atleta in gara ha visto la vittoria di Joel Luli, che si è classificato primo sia nel kata che nel kumite, con ottimi punteggi. Va a lui l’ambito trofeo, dopo la vittoria di Noemi Fulvi nel 2023 e Noemi Antonelli nel 2022.

Come da tradizione, a confermare la validità della conquista di questo titolo, Joel ha superato anche la prova di rottura delle tavolette con due gyaku tsuki degni del miglior atleta in gara. La macchina organizzativa del Budokan San Mauro, sotto la guida dei maestri Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli, ha visto la partecipazione di una trentina di arbitri cintura nera tra cui anche ex allievi che con spirito di affetto e amicizia ogni anno tornano a dare il loro aiuto in questa manifestazione. Presenti anche una quindicina di giudici di tavolo e staff di aiuto tatami, genitori del gruppo Budofans, coordinati dal maestro Valentina Nicoletti.

"Questa grande partecipazione è un’occasione per coinvolgere e fare capire quanti problemi e difficoltà ci possano essere dietro a un evento del genere – hanno detto i maestri–. Soprattutto però ci permette di condividere con i nostri allievi e genitori quanta passione e quante emozioni ci sono in quello che facciamo, cosa che sarebbe impossibile da descrivere a parole".