Kangourou della matematica, finale in riviera

Cesenatico ha ospitato la finale nazionale del Kangourou della Matematica, una delle competizioni più rinomate e partecipate d’Europa. Oltre 700 fra studenti e accompagnatori si sono ritrovati per un evento che unisce la passione per la matematica con il desiderio di scoprire e confrontarsi, tra gare, incontri e scambi culturali. Quella del 2025 è stata la 30esima edizione di Kangourou Italia, il promotore nazionale della manifestazione, considerato un vero e proprio pilastro nella promozione della cultura matematica nelle scuole italiane. È un cammino che, anno dopo anno, ha visto crescere il coinvolgimento di scuole, famiglie e studenti, consolidando il ruolo dell’iniziativa nel panorama educativo nazionale.

I partecipanti a livello nazionale sono oltre 60mila, provenienti da oltre 900 scuole, dai quali escono i finalisti. Questi numeri evidenziano il grande valore educativo della competizione, che figura tra le attività ufficiali del Miur dedicate alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche. La competizione prevede una serie di prove individuali e a squadre, a partire dalle selezioni locali e regionali, fino alla finale nazionale, dove non vengono premiati solo i migliori, ma anche l’impegno e la curiosità dei concorrenti. In questa grande manifestazione Kangourou Italia è accompagnata da Arcadia Tour Operator, il partner ufficiale che gestisce la collocazione dei partecipanti ed i trasferimenti, partendo dal fatto che l’accoglienza è fondamentale ed ogni dettaglio è pensato per offrire agli studenti un’esperienza indimenticabile, fatta di competizione, crescita e, soprattutto, passione per la matematica. L’agenzia di Cesenatico in tal senso è fondamentale per l’organizzazione operativa, che per tre giorni è garantita 24 ore su 24.

Il supporto logistico e la gestione dei servizi per i partecipanti, sono stati impeccabili per la buona riuscita dell’evento, come ci conferma Angelo Lissoni, responsabile dell’organizzazione: "Siamo felici di aver scelto Cesenatico ancora una volta per ospitare la finale nazionale; la città si conferma un luogo ideale per combinare la matematica con il divertimento e la crescita culturale. Il merito è di Arcadia Tour Operator, dell’associazione Mathesis, di tutti gli istituti scolastici coinvolti, Mirabilandia e l’amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale va anche ai docenti accompagnatori e agli studenti, che sono i veri protagonisti di questa manifestazione. La competizione non è solo una gara, ma un’opportunità di apprendimento e di scambio, dove tutti i partecipanti sono già vincenti. In particolare la collaborazione con Arcadia consente alle scuole di accedere a servizi su misura".

