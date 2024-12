Karaoke per la Casa dei Nonni

Anche quest’anno, per Natale, i due benefattori di San Mauro Pascoli Mauro Rossi e Giuseppe Casadei hanno interpellato i responsabili della Casa dei nonni sammaurese per chiedere quale poteva essere un utile regalo per allietare e portare conforto agli ospiti. La risposta è stata un impianto dotato di microfono, casse, altoparlante, hardware per Karaoke, con il quale gli ospiti possano anche raccontare episodi ed esperienze della loro giovinezza. Così alla presenza del sindaco Moris Guidi, degli amministratori, di alcuni operatori sanitari e alcuni ospiti della struttura è stato consegnato l’impianto. Dicono Mauro Rossi e Giuseppe Casadei: "Siamo noi che vogliamo ringraziare tutti gli operatori per l’attenzione, le cure amorevoli con le quali seguono i nostri nonni. Tutte le nostre iniziative sono possibili grazie agli incassi della vendita de ’E’ Calandaèri de mi Paiòs Samaèvar’ e a tutti i sammauresi".