Karatas e Palmieri incoronati al SI Fest di Savignano

Ariya Karatas, 26 anni, residente a Bologna, si è aggiudicata il premio ’Marco Pesaresi’ per la fotografia contemporanea 2023 con il progetto Arjen in concorso al Si Fest di Savignano sul Rubicone. Oltre al premio Pesaresi, il festival ha incoronato anche Tommaso Palmieri 27 anni di Bologna vincitore del premio Portfolio ’Werther Colonna’ Si Fest 2023, con il portfolio ’(Bo)yz In The Hood’.

La giuria del Premio Portfolio Werther Colonna Si Fest 2023 (composta da Mario Beltrambini, presidente, Arianna Arcara, Elisa Ardeni, Maria Cristina Bonfiglioli, Chiara Fossati, Antonella Monzoni, Francesco Zizola), ha deciso di assegnare la menzione speciale a Pierluca Esposito per il progetto ’Luci e Ombre, Ucraina 2023’. Seconda classificata è stata Chiara Innocenti con il progetto ’Meraviglie’.

Nel complesso il valore dei premi messi in palio è di 9 mila euro: 5 mila per il premio Pesaresi. Il premio Portfolio Werther Colonna consiste nella realizzazione di una mostra a Si Fest 2024 e nella pubblicazione del catalogo ad essa connesso, per un valore di 4 mila euro, offerti dalla Famiglia Colonna e dal Gruppo Ivas in ricordo di Werther. Tutte le mostre di Si Fest saranno visitabili il 16, 17, 23 e 24 settembre (10-20 il 16 e 23), le mostre all’Istituto comprensivo "Giulio Cesare" dalle 15 alle 20.

e. p.