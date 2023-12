Kargbo Cesena ha il suo imperatore

Col nome che si ritrova, diventa molto facile accostare Agustus Kargbo all’imperatore romano, del resto come ammette lui stesso i tifosi della Reggiana lo avevano soprannominato appunto ’l’imperatore’.

Nato il 24 agosto 1999 in Sierra Leone, Kargbo con la sua velocità e i suoi strappi sta sempre più diventando uno dei fattori determinati nel gioco offensivo del Cesena: i tre gol segnati e i sei assist forniti ai compagni sono il suo attuale bottino.

Kargbo, vi aspetta il Perugia che sta vivendo un momento di difficoltà.

"Hanno cambiato allenatore, ma non ci riguarda: stiamo preparando la partita come facciamo sempre, pensando molto a noi e non guardiamo tanto agli avversari".

La qualità degli umbri è comunque alta.

"Quando si cambia come ha fatto il Perugia ci sono sempre aspetti positivi e altri negativi. E’ vero, è una squadra forte che ha dei valori, ma noi vogliamo chiudere bene il girone per restare primi".

La sua caratteristica principale stanno diventando gli assist, vedi quello di domenica per Cristian Shpendi o quello per Adamo a Gubbio, forse il più bello.

"Quello di Gubbio è stato davvero bello, ma se parliamo di difficoltà, penso che quello per Corazza contro la Spal fosse anche più difficile perché avevo un difensore davanti. Quello di Gubbio era difficile per la distanza". Toscano le ha ritagliatoil ruolo di esterno dietro la punta centrale.

"In questo modo posso esprimermi al massimo: il mister mi chiede di non dare punti di riferimento e fare movimento. Io infatti cerco sempre di andare nello spazio e di non diventare un riferimento fisso. Si spende molto in fatto di energie ma va benissimo cosi".

Dopo Perugia scatta la sosta natalizia. Per un Cesena che sta andando così forte era meglio non fermarsi?

"Abbiamo voglia di giocare, ma la sosta può essere utile per ricaricare le energie. L’importante come dice il mister è restare sul pezzo anche durante le festività, quando si riprende dobbiamo essere subito pronti".

Cosa la ha spinta ad accettare la proposta del Cesena?

"Quando ero alla Reggiana avevo affrontato il Cesena e avevo visto che è una piazza importante, dove si gioca per vincere questo mi ha convinto. Poi ho parlato con alcuni ex del Cavalluccio e tutti hanno parlato in maniera molto positiva. Scelgiere è stato facile".

Con la Sierra Leone non siete riusciti a qualificarvi per la Coppa D’ Africa, quali squadre vede favorite?

"Il calcio africano è molto migliorato: penso che Nigeria, Egitto, Algeria e Senegal senza dimenticare il Marocco che ha fatto un figurone ai mondiali, siano fra le più forti. La mia favorita è la Nigeria".