Kargbo e De Rose ancora in forse. In vista un altro turno di riposo

Nemmeno il tempo di gioire per la bella vittoria nel derby e subito testa all’impegno di martedì sera all’Orogel Stadium Manuzzi, riaperto finalmente in tutti i settori, contro l’Arezzo.

La squadra si è trovata ieri mattina: lavoro di scarico per chi è sceso in campo venerdì, lavoro più robusto per chi non ha giocato. Il programma prosegue con le sedute di oggi e domani sempre in mattinata. Contro gli amaranto torna in panchina mister Domenico Toscano, che proprio a Rimini ha scontato il turno di squalifica, insieme a lui rientrano nei ranghi Luigi Silvestri e Ivan Varone assenti al Romeo Neri per lo stesso motivo. A Rimini non ci sono stati ammoniti nella fila del Cavalluccio, trattandosi di un derby molto sentito è un dato che fa effetto, ma d’altra parte i bianconeri non hanno avuto bisogno di ricorrere all’agonismo eccessivo per domare la squadra di Troise. Martedì sera quindi nessun squalificato con la lista dei diffidati che annovera solo il nome di Francesco De Rose (foto).

A proposito del capitano ancora in dubbio la sua presenza in campo, ed il discorso vale anche per Augustus Kargbo. Le loro condizioni vengono monitorate giorno per giorno anche se è probabile che Toscano conceda loro un altro turno di riposo per smaltire al meglio i rispettivi infortuni. Non dovrebbero esserci problemi invece per Saber, uscito nel finale di gara venerdì sera per crampi.

Andrea Baraghini