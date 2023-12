Kargbo imprevedibile, Prestia super nella visione di gioco

Pisseri 6. Nel primo tempo assiste alla gara senza che nessuno lo chiami in causa, nella ripresa si fa trovare pronto sul colpo di testa di Kouan e sul tocco rasoterra di Santoro.

Pieraccini 6. Non sbaglia le scelte difensive, ma nella ripresa quando lo punta Bozzolan soffre un po’. Si guadagna il giallo con intervento in scivolata.

Prestia 6,5. Salva all’inizio della gara su Ricci con grande lucidità, cerca il gol che continua a sfuggirgli; questa volta per colpa della traversa, dietro come sempre tempismo e visione sono super.

Silvestri 6. Nel primo tempo si prende una bella botta che fa temere la sua uscita dal campo, poi solita lotta su ogni palla anche se per una volta non è sempre efficace.

Adamo 6. Questa volta più quantità che qualità, cross meno calibrati, scambi non sempre precisi , forse ci ha abituati troppo bene per accontentarci della sua versione ’normale’ (29’ st Pierozzi 6, quando serve un esterno più tattico e di controllo entra e ci pensa lui).

Varone 6. In crescita rispetto a qualche settimana fa, partecipa nel primo tempo alla spinta continua che schiaccia il Perugia nella sua metà campo, prova il gol di testa ma Furlan e il guardalinee gli remano contro ( 15’ st Francesconi 6. Entra senza mettersi molto in mostra, saggiamente aiuta nel controllo di una gara ormai indirizzata).

Donnarumma 6. Prova a sfondare dalla sua parte, ma sopratutto aiuta Kargbo a trovare gli spazi. Svolge un lavoro oscuro ma prezioso quando ripiega e aiuta la difesa.

De Rose 6,5. Emerge quando bisogna rubare palla e rilanciare il gioco. Mette la sua grinta per far capire a tutti che non sono mai ammesse amnesie.

Saber 7. Per una sera si scopre finalizzatore e non è un merito da poco, poi esagera quando cerca la tripletta ignorando i compagni (15’ st Berti 6,5. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per il gol che assesta il colpo di grazia al Perugia).

Kargbo 7 (nella foto). Imprendibile, fa vedere i famosi sorci verdi ai difensori umbri. Nascono dai suoi strappi i primi due gol dei romagnoli; in fase di conclusione personale spreca troppo, ma se segnasse di più saremmo davanti ad un attaccante da serie A (39’ st Ogunseye sv).

Corazza 6. La traversa gli nega il gol, serve a Saber la palla buona per sbloccare l’incontro ( 15’ st Shpendi 6,5 lo spunto col quale costruisce l’assist per Berti racchiude potenza, eleganza e visione di gioco).

Roberto Daltri