Kasia Smutniak presenta ’Mur’ al cinema Eliseo

Un racconto coraggioso per far luce sul dramma dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia. Domani sera alle 20.30 Kasia Smutniak presenterà al pubblico del cinema Eliseo il documentario ’Mur’, che segna l’esordio alla regia dell’attrice di origine polacca. Un film che è allo stesso tempo un diario intimo e una denuncia sulle politiche di confine del suo paese e sulla crisi dei rifugiati nell’Unione Europea.

Il documentario è ambientato nel marzo 2022, a pochi giorni dall’invasione russa dell’Ucraina, con l’intera Europa che si è mobilitata per dare asilo ai rifugiati. La Polonia, la nazione che più si è distinta per tempestività e generosità, è la stessa che ha appena iniziato la costruzione di una barricata d’acciaio di quasi duecento chilometri per impedire l’entrata di altri rifugiati.

Il film, che racconta con il ritmo di un thriller i muri insormontabili costruiti per dividere gli esseri umani, sarà proposto anche alle 18.30 e coloro che vedranno il film al pomeriggio potranno fermarsi per il saluto della regista alle 20.30. È consigliato il preacquisto del biglietto online o la prenotazione telefonica allo 0547 21520.

L’incontro, moderato da Daniele Gualdi, rientra nella rassegna ’Riusciranno i nostri eroi’, curata da Agis e Fice Emilia Romagna per promuovere il cinema italiano di qualità attraverso la presenza di autori ed attori.