Kickboxing al Teatro Verdi: l'evento Resilience celebra lo sport e i suoi valori

L’obiettivo è duplice: da una parte garantire uno spettacolo di qualità a una platea di appassionati che vedranno salire sul ring atleti dilettanti e professionisti per affrontarsi nella scenica cornice del Teatro Verdi; dall’altra dare visibilità a una disciplina, quella della kick boxing, che intende promuovere i suoi valori più veri e importanti, che navigano ben lontano dagli stereotipi della violenza. Il Teatro Verdi sabato 3 maggio a partire dalle 15 ospiterà la settima edizione di ‘Resilience’, evento che si basa sulla collaborazione tra il Kick Boxing Team di Cesena (che ha base alla Perfect Gym) e la Profight di Bellaria (Seven di Savignano), col patrocinio dell’amministrazione comunale. Le associazioni organizzatrici, affiliate alla Federkombat, federazione nazionale riconosciuta dal Coni, vantano oltre 15 anni di attività nella promozione di corsi ed eventi dedicati agli sport da combattimento, con particolare attenzione alla kickboxing e alla Muay Thai, su scala provinciale e nazionale.

"Eventi come questo – commenta l’assessore allo sport Christian Castorri – dimostrano quanto sia fondamentale promuovere la cultura sportiva e la conoscenza di tutte le discipline. I valori che lo sport trasmette sono sempre positivi; ciò che è negativo, dal doping alle scommesse, tanto per citare alcuni dei fenomeni dei quali si discute più spesso, ma senza dimenticare gli episodi di violenza, non appartiene allo sport, ma ad altro".

‘Resilience’ rappresenta in effetti una celebrazione dello sport come veicolo di crescita personale e integrazione sociale. Attraverso la kickboxing, l’evento vuole promuovere valori di disciplina, rispetto e autostima. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di deviare i giovani dagli incontri clandestini - tema che purtroppo è stato ben noto anche a Cesena - avvicinandoli ad una pratica regolamentata e costruttiva, sotto la guida di istruttori qualificati. La giornata dell’evento sarà articolata in due fasi: dalle 15 saliranno sul ring gli amatori, che si cimenteranno in 18 incontri, prima di passare il testimone ai professionisti che diventeranno protagonisti a partire dalle 20.30 con altri 11 match. Durante la serata si svolgeranno anche le selezioni per il Fight Clubbing, il più grande evento italiano di sport da combattimento.

I biglietti d’ingresso sono disponibili al costo di 13 euro per la precard e 20 euro per la main card, acquistabili sia sul posto che online, contattando i numeri dell’iniziativa (349 4309467). Al momento dell’acquisto online, con riferimento all’evento serale, sarà possibile selezionare il posto in platea. Inoltre prenotandosi tramite i numeri forniti alla sezione Vip la possibilità di cenare nelle logge del primo piano direttamente sul ring.