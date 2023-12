’Kissing Gorbaciov’, all’Eliseo la pellicola di Andrea Paco Mariani

Gran finale per Across The Movies al cinema Eliseo: la rassegna organizzata da Monogawa e Panda Comix si chiude questa sera alle 21.30 con la proiezione di ‘Kissing Gorbaciov’, film sul mitico viaggio dei Cccp Fedeli alla linea e altre band italiane, tra cui i Litfiba, oltre la cortina di ferro in Unione Sovietica negli anni Ottanta. Due attesi ospiti: il regista Andrea Paco Mariani e Danilo Fatur dei CCCP Fedeli alla linea, fra i protagonisti di quel mirabolante viaggio di otto giorni tra Mosca e Leningrado.

