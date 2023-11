Kit di benvenuto a 328 bebè: "Infanzia risorsa della città"

Prodotti per l’igiene, carta dei servizi e libri. Ecco il kit di benvenuto che i ‘nuovi cesenati’ hanno ricevuto ieri mattina nella ormai tradizionale cerimonia nella Biblioteca Malatestiana Ragazzi. Il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori ai servizi per le persone e per le famiglie Carmelina Labruzzo e alla cultura Carlo Verona, affiancati da Carolina Travanti dell’Agenzia per la famiglia e dal direttore scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini, hanno consegnato alle famiglie dei bambini e delle bambine nati dal 1° gennaio al 31 luglio e residenti a Cesena, ben 328, il kit omaggio ‘Benvenuto Bebè’.

Per l’amministrazione comunale questo è "un piccolo gesto simbolico a dimostrazione dell’attenzione riservata alla sfera genitoriale e allo sviluppo dell’infanzia come risorsa per tutta la comunità e prerogativa di sviluppo e crescita sociale".

Per il sindaco Lattuca "la consegna del kit ‘Benvenuto bebè’ è un momento di incontro e confronto con le famiglie ma anche un’occasione per illustrare tutte le azioni intraprese nel corso di questi anni per rendere la nostra città a misura di bambino". In questa direzione Lattuca ha evidenziato la gratuità delle scuole d’infanzia (ad eccezione della quota pasto), la riduzione delle rette degli asili nido e l’istituzione di quattro nuove sezioni di nido d’infanzia aumentando quasi di 100 i posti a disposizione. "L’offerta dei nidi è importante per far crescere al meglio i nostri figli e per consentire a entrambi i genitori di conciliare i tempi lavorativi con la vita privata e familiare" ha rilevato Lattuca. Durante l’incontro sono state presentate alle famiglie le tante iniziative presenti sul territorio, come ‘Nati per Leggere’, progetto sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Inoltre, in vista della Giornata mondiale degli alberi che si celebra martedì 21 novembre, alle mamme e ai papà è stato illustrato inoltre il progetto ‘Un albero per ogni nuovo nato’: nel 2022 sono stati messi a dimora 574 alberi, tra tigli, querce, prugni, frassini e carpini.

Le famiglie che non hanno potuto prendere parte all’iniziativa, possono ritirare il kit contattando l’Agenzia per la famiglia allo 0547356998 oppure scrivendo a agenziaperlafamiglia@unionevallesavio.it