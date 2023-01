Kit in dono da Lattuca a 260 famiglie di neonati

Un regalo per tutti neonati cesenati. È proseguita ieri nella sala del consiglio del comune di Cesena la consegna alle famiglie dei bambini nati nel secondo semestre del 2022, ben 260, del kit omaggio ’Benvenuto Bebè’.

Comprende prodotti per l’igiene del bebè e una tessera sconto per acquisti di prodotti non farmaceutici della farmacia Santini e due libri per l’infanzia. Tutti i prodotti sono contenuti in borse in tessuto realizzate dai ragazzi del Centro socio-occupazionale di Enaip e associazione Aveac ‘Laboratorio della Juta’. Le famiglie che non hanno potuto prendere parte alla consegna in comune potranno recarsi al Centro per le famiglie di via Ancona 310 per il ritiro del Baby Kit.

La consegna del dono è stato preceduto dai saluti del sindaco Enzo Lattuca, accompagnato da assessori e dirigenti (nella foto). "Il piccolo baby kit consegnato – spiega il sindaco – contiene il necessario per la cura del neonato e per una corretta informazione sui primi cento giorni di vita. Vogliamo dimostrare la nostra concreta vicinanza alle famiglie cesenati che, nonostante le difficoltà attuali dovute ai problemi economici, decidono di investire nel futuro. Le nascite nella nostra città diminuiscono, come emerso anche nell’ultimo rapporto elaborato dall’Ufficio Statistica Associato, ma per noi ogni singola famiglia assume grande importanza". "Durante l’incontro - prosegue Lattuca – abbiamo fatto conoscere ai genitori i servizi proposti per le famiglie attivi in città: dalla Biblioteca Malatestiana Ragazzi al Centro per le Famiglie. Grazie all’Agenzia per la Famiglia cerchiamo di fare qualcosa in più per le famiglie. a partire dall’implementazione dei servizi. Nei prossimi mesi avvieremo i lavori per tre nuovi nidi moderni e accoglienti a Villachiaviche, all’Osservanza e a San Vittore".