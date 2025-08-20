Klinsmann ancora ai box. Fiducia nel recupero

Sente ancora dolore Jonathan Klinsmann che pure ieri ha dovuto saltare l’allenamento, così come lunedì, a causa del pestone rimediato durante la gara di Coppa Italia con il Pisa. Nulla di grave per il portiere bianconero che, però, ora deve smaltire la lieve distorsione. Lo staff del Cesena è fiducioso sul suo recupero, il suo impiego non dovrebbe essere in dubbio per la prima di campionato, venerdì sera a Pescara. Le sue condizioni saranno rivalutate ad ogni modo in giornata, nella seduta di questo pomeriggio a Villa Silvia. Ultimo allenamento a Cesena prima della partenza per Pescara. Già domani la squadra partirà per l’Abruzzo, nel primo pomeriggio, dopo la rifinitura che si terrà in mattinata allo stadio Manuzzi. Venerdì sera sarà proprio il Cesena, a Pescara, a dare il via ufficiale al nuovo campionato di serie B, le altre gare della prima giornata saranno distribuite tra sabato a lunedì. Per l’opening day, a Pescara, dovrebbe esserci una cerimonia prima della partita e sarà presente anche il presidente della Lega di B Paolo Bedin.

Oggi, invece, si riunirà il Gos. La prevendita dei biglietti per i tifosi locali è già stata aperta ieri, mentre per il settore ospiti si dovranno attendere le decisioni del Gos che si riunirà in mattinata. Di sicuro saranno recepite le richieste dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive quanto alle restrizioni per i tifosi bianconeri: i biglietti dovrebbero quindi essere in vendita solo per i possessori della fidelity card del Cesena. Dunque il Cesena difficilmente avrà un grosso seguito a Pescara, considerando la nota protesta dei tifosi bianconeri contro la fidelity card che lo scorso campionato ha limitato e non di poco le presenze in trasferta.