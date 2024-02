Klinsmann, arriva il nulla osta della Fifa

E’ atteso per oggi, o al massimo domani, il nulla osta della Fifa necessario per dare esecutività al tesseramento, già effettuato nei giorni scorsi, di Jonathan Klinsmann. Il portiere ex Los Angeles Galaxy si sta comunque già allenando a Villa Silvia coi nuovi compagni. Per lui previsto un protocollo di lavoro speciale adatto a ritrovare condizione dopo un periodo di inattività. L’ultima partita giocata dal figlio dell’ex bomber della nazionale tedesca e attuale ct della Corea del sud Jurgen, è stata infatti la sfida vinta dai Galaxy contro il Philadelphia in MLS il 27 luglio dello scorso anno.

Oggi intanto alle 20 si concluderà la sessione invernale del mercato, ma Fabio Artico ha già dichiarato chiuso da giorni il discorso per quanto riguarda il Cavalluccio. La rosa è affidabile e sufficientemente profonda da garantire varietà di scelta a Domenico Toscano, quindi l’uscita di Jonathan Bumbu al Gubbio e il prestito del portiere Pollini alla Trestina, rimarranno le uniche operazioni di gennaio. Rimarranno in bianconero anche Giovanni Nannelli e Luca Coccolo, che aveva chiesto un trasferimento per poter avere più spazio, ma l’uscita era subordinata al trovare prima un difensore di pari affidabilità. Profili adatti però non sono stati individuati.

Andrea Baraghini