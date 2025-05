Klinsmann brilla nel Cesena: parate decisive e punti in Serie B

Klinsmann (28 presenze) 7. Sostituisce Pisseri a Salerno e si prende la porta consegnando alle statistiche lo score di maggior valore della rosa, parata dopo parata, rigori compresi. Si sbarazza in fretta dello status di raccomandato, portando punti.

Pisseri (11 presenze) 6,5. Un professionista esemplare, non ha fatto una piega dopo l’accantonamento. Quando è stato richiamato in campo con lo Spezia, si è fatto trovare pronto parando anche un rigore.

Ciofi (34 presenze) 6,5. Solita determinazione e solidità pur all’esordio in serie B dopo aver accompagnato il Cesena sin dalla D. E’ la bandiera, a volte spiegazzata quando si fa anticipare sul primo palo dagli attaccanti, ma in complesso una discreta stagione.

Prestia (35 presenze) 6,5. Quattro gol messi a segno, leader incontrastato della squadra, non è agile e leggiadro in una difesa che però ha subito troppo.

Mangraviti (37 presenze) 6. Lui la serie B la conosce meglio di tutti gli altri e sorprende l’andamento non sempre limpido di cui l’autogol in anticipo su Klinsmann è l’emblema. Altalenante, termina bene.

Piacentini (9 presenze) 6. Rincalzo in C, non delude quando è chiamato in campo, confortando la scelta di chi ha puntato su di lui a gennaio.

Pieraccini (8 presenze) 6. Di solidarietà. Il suo incubo? A Catanzaro con autogol e l’anticipo di Iemmello. Ha sbagliato a non andarsene a fare esperienza, sperava di giocare di più.

Curto (12 presenze) 5. La bocciatura vera fra i nuovi arrivati di agosto nonostante i due gol di pregio realizzati. Da gennaio alla Sampdoria.

Adamo (33 presenze) 6,5. Due gol. E’ cresciuto, in B ci può stare. Non sempre limpido, vittima della innata esuberanza come quando consegna l’assist alla Reggiana. Merita la conferma nel blocco della prossima stagione.

Bastoni (37 presenze) 5,5. Mai leader in campo come vorrebbe il curriculum da serie A. Segna gol determinanti (4 in tutto), per il resto incide zero.

Calò (35 presenze) 6. Un altro che non conferma le premesse, ben più solide rispetto a quanto dimostrato. Un paio di gol, qualche buon assist, ma su calcio piazzato doveva dare di più.

Donnarumma (28 presenze) 5,5. Parte bene e poi si arena perchè in difesa pecca fino a meritare di sedere in panca facendosi preferire Celia. Un gol.

Ceesay (29 presenze) 5,5. Poco incisivo, sostanzialmente un rincalzo e niente più. Alterna prestazioni sufficienti ad altre assolutamente anonime.

Celia (28 presenze) 5,5. Il suo incubo sarà per sempre il gol di Iemmello nel turno preliminare dei playoff perso a Catanzaro, l’emblema perfetto di chi attacca meglio di come difende.

Mendicino (17 presenze) 5. Arrivato dalla corte del Gasp ha dato alla squadra lo stesso contributo che avrebbe dato chiunque del vivaio bianconero.

Francesconi (29 presenze) 7. La sorpresa migliore. Parte piano piano e cresce nel girone di ritorno diventando inamovibile garanzia in un centrocampo timido e scarno.

Saric (16 presenze, 3 gol) 6,5. L’unico colpo da maestro del mercato di gennaio, rinforza un reparto debole di fisico e di testa.

Berti (30 presenze, 2 gol) 6,5. Parte fortissimo fino a perdere smalto e lucidità nella seconda parte del campionato, costretto a sostenere tutti i ruoli di centrocampo.

Kargbo (18 presenze, 3 gol) 5,5. Spadroneggia quando il Cesena vola, poi si arena per finire nelle braccia del Blackburn.

Antonucci (36 presenze, 4 gol) 6. Non merita i fischi perché sgomita e corre come un matto al servizio della squadra pur non mantenendo le premesse garantite dal curriculum.

Shpendi (35 presenze) 7. Tiene a galla la baracca con 10 splendidi gol all’andata, poi si infortuna e si inchioda (solo una rete nel girone di ritorno), rovinando una stagione partita coi fuochi artificiali. Col rigore sbagliato a Catanzaro probabilmente saluterà il Cavalluccio dei cui tifosi merita l’affetto incondizionato. E lo ha.

Tavsan (29 presenze) 6. Ci mette 3 mesi a inquadrare il calcio e la lingua italiani prima di partire con alcune prestazioni di spessore, 4 gol e alcuni assist. Ha tutto per una buona carriera.

Van Hooijdonk (13 presenze) 5. Deludente, vero flop nel mercato di Artico.

La Gumina (12 prsenze, 2 gol) 6. Spalla ideale di Shpendi in attacco fino all’infortunio che lo blocca e non si rivede più.

Russo (10 presenze) 5. Acciacchi, inesperienza, esuberanza fisica in eccesso, torna a Sassuolo senza gol né assist.

Mister Mignani 7. Passa indenne fra mille problemi e difficoltà, supera persino la critica feroce di parte della tifoseria che lo vorrebbe esonerato dopo lo scempio di Carrara. Resiste, salva il Cesena e lo porta ai playoff.

Daniele Zandoli