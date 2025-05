Klinsmann e Antonucci protagonisti: il Cesena vince contro il Modena

Klinsmann 7,5. Grandissima parata su Beyuku, che tiene a galla il risultato. Strepitoso anche su Defrel a inizio ripresa. Una sicurezza.

Ciofi 6,5. Quasi mai saltato, si dimostra anche propositivo con alcune percussioni palla al piede. Provvidenziale il suo disturbo su Defrel nell’occasione più importante del Modena.

Prestia 6. Spesso chiamato in causa per via dell’atteggiamento della squadra, che tiene un baricentro molto basso (dal 40’ st Piacentini 6. Rischia tanto dando l’appoggio a Defrel, che trova la pronta respinta di Klinsmann. Bravo a sventare alcune azioni pericolose dei canarini).

Mangraviti 6,5. Non rischia troppo nonostante il Modena attacchi soprattutto dalla sua parte. Puntuale negli anticipi, uno dei migliori in campo della squadra.

Ceesay 6. Ogni volta che tiene il pallone nei piedi dà la sensazione di potere strappare, ma è costretto soprattutto a guardarsi alle spalle (Dal 45’ st Adamo 6. Suo l’unico tiro in porta bianconero prima del gol, attento Gagno a deviare in angolo).

Saric 6. Fa respirare la squadra subendo falli importanti in zona difensiva. Il suo lavoro è sempre prezioso (dal 22’ st Tavsan 6,5. Poco e nulla fino all’89’, quando piazza sulla testa di Antonucci l’assist decisivo dalla destra). Calò 6. Si vede molto poco, anche lui è succube del lungo fraseggio avversario del primo tempo. L’affidabilità, in ogni caso, non manca mai.

Francesconi 6. Valutazione simile a quella di Calò, aiuta tanto la squadra con la sua facilità di corsa. Non si vede, ma si sente (dal 39’ st Bastoni sv).

Celia 6. Bloccato dalla fascia destra del Modena, che soprattutto nei primi minuti crea diversi pericoli. Sofferente sulle disavventure offensive di Beyuku, ma poi si riprende. Secondo tempo di gestione e ordine ma poca spinta: la partita non lo concede.

Antonucci 7. Uno dei più attivi dal centrocampo in su, anche se gli errori non mancano. Nonostante una ripresa non perfetta, lo segna lui di testa il gol decisivo a un minuto dalla fine.

Shpendi 6. Gli arrivano pochissimi palloni e si trova spesso solo a battagliare. Si crea un’occasione a fine primo tempo, ma non riesce a inquadrare la porta (dal 22’ st Russo 6. Si vede solo per una sponda che manda al tiro Adamo. Isolato).

Giacomo Lippi