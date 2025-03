Klinsmann è tornato in gruppo. Smaltito l’infortunio alla mano

Sono iniziati gli impegni dei bianconeri convocati con le rispettive nazionali. Oggi tocca a Dario Saric chiamato dal selezionatore della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez per i due match validi per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. Il centrocampista del Cavalluccio scenderà in campo alle 20.45 all’Arena National di Bucarest contro la Romania, prossimo impegno quello di lunedì al Bilino Polje Stadium di Zenica contro Cipro.

Ieri sera Joseph Ceesay è sceso in campo alle 20.30 sul neutro di Abidjan, in Costa d’Avorio, contro il Kenya, impegno successivo anche per lui lunedì sera sempre al Felix Houphouet Boigny Stadium questa volta contro i padroni di casa Ivoriani.

Il centrocampista Leonardo Mendicino domani sarà di scena allo stadio ’Nicola Ceravolo’ di Catanzaro per la sfida contro la Spagna, lo stesso stadio ospiterà anche l’ultima gara della nazionale under 19 di questo Round Elite di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria, che si disputeranno nel prossimo luglio in Romania, martedì contro la Francia. La nazionale allenata da Alberto Bollini ha già giocato il primo incontro mercoledì allo ’Scida’ di Crotone: 1-1 contro la Lettonia con gli ospiti in gol a tre minuti dalla fine dopo aver subito per l’intera gara il dominio azzurro. Mendicino è rimasto in campo per 74 minuti ed ha colpito un palo sullo 0-0.

Intanto per il resto della truppa bianconera da mercoledì sono ripresi i lavori. Dopo la doppia seduta del primo giorno, ieri allenamento solo nel pomeriggio. Il programma prosegue oggi, domani e domenica con sedute tutte la mattina sempre a Martorano. Per quanto riguarda gli infortunati, Antonino la Gumina anche ieri ha svolto un lavoro differenziato, vista la sosta si preferisce non forzare i tempi ma c’è fiducia sul fatto di poterlo avere a disposizione contro la Juve Stabia. Sembra invece ormai rientrato l’allarme per Jonathan Klinsmann che è tornato regolarmente in gruppo.

Andrea Baraghini