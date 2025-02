Klinsmann giganteggia: quattro parate decisive

Klinsmann 8. Straordinario intervento sul colpo di testa di Nasti alla mezz’ora. Incolpevole sul gol di Azzi. Nella ripresa determinante su Bianchetti e sul destro deviato da buona pozione di Castagnetti.

Ciofi 6,5. Gara ordinata e attenta la sua, nonostante la Cremonese attacchi spesso dalla sua parte.

Prestia 7. Sforna un’altra prestazione da baluardo difensivo. Grande intensità nei duelli con Nasti e De Luca.

Mangraviti 6,5. Non corre rischi eccessivi, sbaglia poco e nulla. Non cede nemmeno nel momento migliore della Cremo. Adamo 5,5. Non facile difendere dalla sua parte. Ha le maggiori colpe nel gol di Azzi, perso in marcatura su un lungo lancio dalle retrovie (dal 1’ st Antonucci 6. Dà freschezza all’attacco e gioca a tutto campo, anche se non sempre le giocate gli riescono. Va vicino al gol con una bella rovesciata).

Calò 7,5. Al rientro dalla squalifica segna il suo primo gol in bianconero con un bellissimo diagonale che non lascia scampo a Fulignati. Chiusura determinante a metà ripresa su un pericoloso contropiede grigiorosso. Vero metronomo della squadra, guadagna la punizione dell’1-2.

Saric 6,5. Il suo arrivo ha aggiunto qualità e quantità al centrocampo bianconero. Cala alla distanza (dal 19’ st Bastoni 7. Il suo sinistro pennellato nel recupero regala la terza vittoria nelle ultime 4 trasferte).

Francesconi 6,5. Non appariscente in fase di possesso, più utile in quella di non possesso.

Celia 6,5. Subisce tanti falli grazie al suo dinamismo e gioca una partita battagliera. Soffre, a tratti, il duello con Barbieri senza andare al tappeto.

Russo 5,5. Annullato dalla retroguardia della Cremonese, fatica a farsi vedere tra le linee anche per merito dei difensori avversari (dal 1’ st Berti 6,5. Non sempre preciso, cresce anche lui nella fase finale della gara come il resto della squadra).

La Gumina 6,5. Non si risparmia mai. Bravo e scaltro a sfruttare lo scivolone di Antov e servire l’assist a Calò per il gol del vantaggio (dal 28’ st Shpendi 5,5. In attesa della forma migliore, non rinuncia a lottare con i difensori avversari).

Giacomo Lippi