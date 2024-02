Klinsmann junior nuovo tesserato. Firma per rimanere fino al 2026

Un’operazione in entrata e una in uscita, più un transito in prestito. Si chiude così il mercato bianconero, il fine trattative era fissato per ieri alle 20, sicuramente uno dei meno movimentati degli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli ingressi, ieri è stato ufficializzato il tesseramento (era svincolato) di Jonathan Klinsmann che si è legato al Cavalluccio fino al 30 giugno 2026 ed avrà la maglia numero 33. "Cresciuto nella University California Berkley, si è poi trasferito all’Herta Berlino nel 2017 – si legge nel comunicato della società –. Col club della capitale ha esordito in Europa League il 7 dicembre 2017 contro l’Östersund. Nel 2020 è passato ai Los Angeles Galaxy giocando la sua prima partita in MLS il 15 ottobre 2020 contro San Josè. Ha fatto parte delle nazionali giovanili statunitensi dall’Under 18 fino all’Under 23 giocando complessivamente 32 partite; inoltre nel novembre del 2018 ha ricevuto la prima chiamata della nazionale maggiore, andando in panchina contro Inghilterra e Italia".

L’unica uscita invece è stata quella di Jonathan Bumbu finito a titolo definitivo al Gubbio, mentre solo un cambio di casacca per il portiere classe 2004 Lorenzo Pollini, dato in prestito in serie D, a luglio, alla formazione friulana del Cjarlins Muzane e ora finito, anche in questo caso a titolo temporanea, agli umbri della Trestina.

Andrea Baraghini