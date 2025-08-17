Klinsmann resta. Ecco Magni dal Milan

Riaperta ma subito chiusa, la trattativa con il Palermo per Jonathan Klinsmann. Nel giorno di Ferragosto il ds rosanero Carlo Osti ha fatto un ultimo tentativo con il Cesena. La richiesta di poco meno di due milioni, bonus compresi, del Cavalluccio non ha però trovato l’ok del board dei siciliani. Certa, a questo punto, la permanenza in Romagna del portiere figlio d’arte, almeno fino a gennaio. Intanto si inizierà a parlare del rinnovo del contratto. A Palermo andrà Jesse Joronen. Sempre a Ferragosto è arrivata l’ufficialità dell’acquisizione in prestito con diritto di riscatto, dal Milan, dell’esterno destro Vittorio Magni. "Classe 2006, Magni cresce nel settore giovanile dell’AC Milan – si legge nel comunicato – risultando sempre uno dei più presenti sia nelle varie Under che in Primavera, formazione con cui esordisce a soli 17 anni. Nella scorsa stagione si divide tra Under 20 e Milan Futuro, collezionando 16 presenze in C e altrettante nel Campionato Primavera 1, mentre nella stagione attuale è aggregato alla rosa della prima squadra rossonera. Dal 2022, inoltre, Magni è un punto fermo delle nazionali giovanili italiane, con cui ha disputato complessivamente 26 partite, prendendo parte sia al Campionato Europeo Under 17, che a quello Under 19 svoltosi la scorsa estate". Ora si attende il tesseramento dell’attaccante Marco Olivieri (domani dovrebbe arrivare il nulla osta). Prossimo obiettivo: Castagnetti. Poi un difensore e un attaccante e c’è da piazzare Ogunseye, non convocato per la gara di Coppa con il Pisa.

Andrea Baraghini