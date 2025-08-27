Klinsmann scelto dagli Usa. Ora sogna il mondiale

Il sogno americano si avvera. Jonathan Klinsmann ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore a stelle e strisce per la doppia amichevole contro Corea del Sud e Giappone in programma rispettivamente sabato 6 settembre e mercoledì 10 settembre e a questo punto ha ottime chances di partecipare ai mondiali del 2026 che si svolgeranno proprio in nord America con gare ripartire tra Canada Messico e appunto Stati Uniti.

Nei giorni scorsi il numero uno bianconero aveva già incassato la pre convocazione da parte del selezionatore argentino Mauricio Pochettino, trasformata ora in chiamata ufficiale, la prima appunto, con la nazionale maggiore. Ricordiamo che Klinsmann ha già indossato le casacche statunitensi dell’Under 18 dell’ Under 20 e dell’Under 23.

Una buona notizia per lui, ma anche per il Cesena che di colpo vede aumentare la quotazione del giocatore in vista di un’operazione di mercato futura. La convocazione in nazionale chiude un’estate di sicuro non banale per il figlio d’arte oggetto di una lunghissima trattativa con il Palermo. E’ sicuro ormai che Klinsmann rimarrà in Romagna almeno fino a gennaio e se il suo rendimento continuerà a essere quello della passata stagione, al quale si sono aggiunte le buone prove in precampionato, Coppa Italia e a Pescara nella prima giornata, le cifre da sborsare per portarlo via da Cesena dovranno essere maggiorate rispetto a quelle estive.

La lista dei nazionali in seno alla rosa bianconera potrebbe poi arricchirsi di altri due nomi: anche Cristian Shpendi ha ricevuto nei giorni scorsi la pre convocazione dalla nazionale maggiore albanese per l’amichevole del 4 settembre contro Gibilterra ed a seguire per la sfida del 9 settembre contro la Lettonia valida le qualificazioni ai Mondiali. Domani o venerdì potrebbe arrivare anche per lui la prima chiamata con le aquile.

Tommaso Berti invece sarebbe nella lista dei giocatori attenzionati dal neo ct dell’under 21 azzurra Silvio Baldini che potrebbe inserirlo tra i convocati per le due gare valide per la qualificazione agli europei contro Montenegro e Macedonia del Nord.