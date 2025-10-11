Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Cesena
CronacaKlodian Matija a Castrocaro per l’integrazione
11 ott 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
Klodian Matija a Castrocaro per l'integrazione

Il presidente del Rotary al festival ’Il Mosaico delle Minoranze in Italia’.

Il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare (a destra), assieme agli organizzatori dell’evento

Klodian Matija, il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, è fra i protagonisti di una interessante iniziativa culturale che si tiene a Terra del Sole, per la tappa conclusiva del festival ’Il Mosaico delle Minoranze in Italia’, promosso dall’associazione No.Vi.Art. di Forlì, un sodalizio impegnato a diffondere la cultura della pace attraverso la promozione della nonviolenza, e dalla Pro Loco di Castrocaro.

"Questa iniziativa – dice Matija –, è importante per valorizzare una cultura ed un territorio dove ci sono più popoli e tanti interessanti aspetti interculturali. Ieri, il concerto della band Shega di Piana degli Albanesi, questa mattina il leader della formazione terrà una lezione concerto nella scuola di Castrocaro e nel pomeriggio alle 17 sarà inaugurata la mostra ’Piana degli Albanesi e gli Arbereshe - Ricerche e memorie familiare’. Attraverso la cultura si scoprono e si conoscono meglio le popolazioni, andando oltre le barriere. Il Rotary Club Cesenatico Mare sostiene questo festival perché unisce e integra i popoli".

Per il presidente dei rotariani di Cesenatico, il ritorno a Castrocaro rappresenta un tuffo nel passato: "Io oggi sono direttore di albergo – conclude Klodian Matija –, e dopo aver fatto da giovanissimo tanti lavori, prima di arrivare in riviera, proprio a Castrocaro ho iniziato a lavorare in hotel".

g. m.

