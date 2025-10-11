Klodian Matija a Castrocaro per l’integrazione

Klodian Matija, il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, è fra i protagonisti di una interessante iniziativa culturale che si tiene a Terra del Sole, per la tappa conclusiva del festival ’Il Mosaico delle Minoranze in Italia’, promosso dall’associazione No.Vi.Art. di Forlì, un sodalizio impegnato a diffondere la cultura della pace attraverso la promozione della nonviolenza, e dalla Pro Loco di Castrocaro.

"Questa iniziativa – dice Matija –, è importante per valorizzare una cultura ed un territorio dove ci sono più popoli e tanti interessanti aspetti interculturali. Ieri, il concerto della band Shega di Piana degli Albanesi, questa mattina il leader della formazione terrà una lezione concerto nella scuola di Castrocaro e nel pomeriggio alle 17 sarà inaugurata la mostra ’Piana degli Albanesi e gli Arbereshe - Ricerche e memorie familiare’. Attraverso la cultura si scoprono e si conoscono meglio le popolazioni, andando oltre le barriere. Il Rotary Club Cesenatico Mare sostiene questo festival perché unisce e integra i popoli".

Per il presidente dei rotariani di Cesenatico, il ritorno a Castrocaro rappresenta un tuffo nel passato: "Io oggi sono direttore di albergo – conclude Klodian Matija –, e dopo aver fatto da giovanissimo tanti lavori, prima di arrivare in riviera, proprio a Castrocaro ho iniziato a lavorare in hotel".

g. m.