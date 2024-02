Kodokan in trasferta a Crevalcore. Trenta medaglie ai giovani talenti

Sabato scorso un pullman carico di piccoli judoka cesenati è partito con destinazione Crevalcore per partecipare a una manifestazione organizzata da ‘Combat Academy’ e ‘Amica Judo Minerbio’ dedicata a Luca Bottoni, un judoka scomparso poco tempo fa. La partecipazione era aperta ai bambini e alle bambine dai quattro ai dieci anni. Questo evento fa parte di una serie di manifestazioni che vedono impegnati i ragazzi di varie società sportive provenienti da tutta Italia. Tali appuntamenti si susseguiranno in varie città a cadenza mensile fino al mese di maggio.

Alla gara organizzata nel territorio bolognese erano presenti una trentina di società sportive con al seguito 250 bambini. Il Kodokan Cesena, come sempre tra i gruppi più numerosi della regione, ha partecipato con una trentina di giovani atleti pronti a guadagnarsi una medaglia. Appena definiti i raggruppamenti delle relative categorie di peso e di età, sono iniziate le gare su dieci materassine gestite da arbitri regionali e nazionali e dagli istruttori presenti che per l’occasione non hanno indossato le uniformi ufficiali, ma sono rimasti in judogi.

Questo tipo di manifestazioni di ’judo educativo’, sono in effetti l’anteprima delle gare agonistiche e hanno una funzione propedeutica per i futuri atleti. Anche l’arbitraggio inusuale in judogi ha il compito di aiutare e suggerire abituando gradualmente i bambini a superare l’impatto emotivo e le difficoltà intrinseche di una gara gestita individualmente.

In questo modo i ragazzi percepiscono la vittoria o la sconfitta in maniera più appropriata all’età e la competizione diventa più equilibrata. Dopo due ore di combattimenti e di almeno due confronti a testa per ogni bambino sono incominciate le premiazioni che hanno visto la distribuzione delle medaglie ai partecipanti e la merenda offerta dalle società sportive ospitanti. Il prossimo appuntamento per il Kodokan dedicato ai ragazzi sarà il 16 marzo a Bibbiano.