Kolossal in 7 lingue per gli studenti dell’Alpi

Il Liceo linguistico Alpi si aggiudica il secondo posto al 21esimo concorso nazionale per una drammaturgia giovane "Premio Michele Mazzella", rassegna dedicata al teatro scolastico con folta partecipazione da tutta Italia. Istituito nel 2003 in memoria di Michele Mazzella, giovane operatore teatrale prematuramente scomparso, il premio ha come obiettivo la valorizzazione della scrittura teatrale giovanile, la promozione di laboratori teatrali nelle scuole e l’emersione di nuove voci drammaturgiche. Allo stesso tempo, intende stimolare una riflessione collettiva su tematiche contemporanee legate alla condizione giovanile.

Lo spettacolo con cui il liceo cesenate si è aggiudicato il riconoscimento è un "kolossal" teatrale di quasi due ore, che vede 34 allievi, ballare e recitare e cantare in 7 lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, e naturalmente italiano), e abbraccia cinquant’anni di lotte e conquiste per la libertà. Tra le condizioni per partecipare che i testi scritti da insegnanti, esperti che lavorano nelle scuole in collaborazione con gli studenti siano stati rappresentati nell’anno scolastico di riferimento.

E, infatti, lo spettacolo in questione è stato rappresentato il 20 maggio scorso, al teatro Bonci, in apertura del Festival del Teatro Scolastico, grazie ad Ert e al Comune, davanti ad un pubblico di 700 persone. Il premio è il risultato di un lavoro iniziato tre anni fa con le esperte teatrali Donatella Missirini e Raffaella Sintoni, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione Mercanti di Sogni, che hanno condotto nel Liceo Linguistico Alpi, laboratori teatrali plurilingue sempre più partecipati e inclusivi.

L’istituzione scolastica e il dirigente Francesco Postiglione, hanno investito in questo Progetto Teatro Plurilingue non solo a livello finanziario, ma anche educativo credendo nella valenza inclusiva e sociale del teatro nella scuola. Preziose le figure della dirigente amministrativa Anna Borraccino, della prof.ssa Laura Lombardini e delle insegnanti referenti del Progetto Paola De Simone e Jeannine Preiti, a dimostrazione che la magia del teatro può realizzarsi solo in piena condivisione di ideali e passioni. "È una vetrina molto importante della creatività e dell’impegno del teatro scolastico – concludono Missirini e Sintoni – e siamo molto onorate di aver partecipato e vinto nel corso degli ultimi 15 anni, pur con scuole diverse".