L’8 marzo tra diritti e letture in sindacati e circoli

Sindacati e circoli culturali oggi hanno in serbo diverse iniziative per la ricorrenza dell’8 marzo. Questa mattina il Coordinamento donne Cisl Romagna organizza un convegno al Museo della Marineria sul ruolo delle donne nell’Assemblea costituente del 1946. Dopo il saluto del sindaco Matteo Gozzoli, interverranno il segretario generale Cisl Romagna, Francesco Marinelli ed il professor Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all’Università Federico II di Napoli. Sarà l’occasione per approfondire il ruolo delle donne nella storia politica dell’Italia, riflettere sui progressi e le sfide ancora presenti oggi in termini di parità di genere.

Questa sera al Circolo Arci di Borella, al posto dell’appuntamento della rassegna sui temi di carattere sociale ed ai valori della nostra Costituzione, si terrà un evento dedicato alla ’Giornata internazionale della Donna’. Alle 20.30 inizierà una serata ricca di contenuti, con letture di poesie, musica, ma anche dolci e torte fatte in casa dalle volontarie. Bruno Polini, poeta e fine dicitore, declamerà alcuni versi originali, mentre il dj Mirko Serafini accompagnerà gli ospiti con una selezione dei brani. In segno di ospitalità il circolo offrirà una degustazione di albana dolce e un piccolo rametto di mimosa che vide per la prima volta la sua comparsa come simbolo di questa giornata, l’8 marzo 1946, quando fu celebrata in tutta Italia la ’Festa della donna’.

