La 3ª D si ritrova dopo 40 anni ma senza il Pirata

Dopo quasi quarant’anni il gruppo di studenti della scuola media di Cesenatico di cui faceva parte Marco Pantani, si è ritrovato per ricordare il passaggio dell’età da bambini a quella nella quale si è ragazzini. Nei loro volti c’è qualche capello in meno e qualche ruga in più, tuttavia gli occhi, le espressioni ed i sorrisi sono quelli di allora nel lontano 1984, quando, dopo tre anni di scuola, suonò per loro l’ultima campanella di un’età vissuta insieme.

Sono gli studenti della scuola media ’Dante Arfelli’, molti dei quali si sono rivisti per la prima volta, in quanto da allora hanno intrapreso percorsi di studio e abitudini di vita completamente diversi. Non è una classe qualunque, perché nella foto di rito manca il loro compagno più famoso, appunto il ’Pirata’, l’uomo e il campione che nel decennio successivo, quello degli anni ’90, avrebbe incollato decine di milioni di persone alla tv e avrebbe fatto letteralmente scoppiare di gioia il cuore di milioni di tifosi e di appassionati di ciclismo. Gli alunni di quella classe si sono ritrovati l’altra sera al ristorante ’Al Cenacolo’, per ricordare i tre anni trascorsi assieme nella scuola media di via Sozzi, angolo viale Torino. Sono stati momenti belli, intensi e anche allegri, seppure con una vena di nostalgia segnata proprio dal ricordo di Marco Pantani, scomparso a soli 34 anni quasi vent’anni fa. In quella classe, assieme al ciclista che poi sarebbe diventato il più grande scalatore del mondo di fine secolo, conquistando il Giro d’Italia e il Tour de France nel 1998, c’erano tanti altri studenti che poi avrebbero lasciato una impronta durante la loro crescita; è il caso di Andrea Agostini, dirigente della squadra di ciclismo Uae Emirates, del giornalista Mario Pugliese, di Debora Fabbri titolare del ’Bagno Meridiano’, di Chiara Gasperoni del mobilificio Gasperoni e l’albergatore Mirco Magi dell’Hotel Garden e dell’Hotel De La Ville.

La 3ªD al completo era formata da Katia Abbate, Sabina Abbondanza, Andrea Agostini, Claudio Amadori, Widmer Ambrosini, Cristian Beleffi, Eros Ceccaroni, Sabrina Cotechini, Simone Dominici, Debora Fabbri, Lorenza Farabegoli, Chiara Gasperoni, Francesco Golinucci, Mirco Magi, Lidia Magnani, Rita Moro, Marco Pantani, Matteo Panzavolta, Luigia Parentelli, Patrizia Pirini Casadei, Mario Pugliese, Andrea Reggiani, Alessandro Righi, Luca Ruscelli e Cristian Semproli. Fra coloro che ci hanno lasciato, il nome che spicca è quello di Marco Pantani deceduto il 14 febbraio 2004, tuttavia, purtroppo, sono prematuramente defunti anche Matteo Panzavolta, Patrizia Pirini Casadei e Luca Ruscelli; per tutti loro ricordi e pensieri.