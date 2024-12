La 5ªA della ‘Collodi’ di Gatteo Mare in visita alla redazione del Carlino

E’ sempre un piacere accogliere in redazione una scolaresca in visita, specie se, come nel caso degli alunni della quinta A della scuola primaria "Collodi" di Gatteo Mare, si tratta di bambine e bambini educati, attenti, e soprattutto curiosi. Tante le domande che ci hanno rivolto, finalizzate ad approfondire la loro conoscenza su come si confeziona un quotidiano. Il tutto finalizzato anche a riprovarci in classe, per redigere un loro giornalino. Gli allievi erano accompagnati dalle insegnanti Elvira Strangio e Silvana Iachininoto.

I piccoli alunni di Gatteo Mare erano già stati preparati in classe e, alle informazioni già in loro possesso, hanno aggiunto quelle fornite da noi giornalisti traferendole puntualmente sul taccuino per appunti di cui erano muniti. I loro quesiti hanno spaziato da argomenti di cronaca agli spettacoli, dallo sport agli eventi cittadini. C’è stato anche chi ha raccontato di sé e di come impiega il tempo libero nella pratica di vari sport. Insomma, passione e curiosità questi giovanissimi ne hanno, chissà che non rappresentino il presupposto per appassionarsi al mestiere di giornalisti.

r.c.