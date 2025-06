La 5ªB dell’Itis di Savignano insieme dopo trent’anni

Dopo 30 anni la classe VB dell’Itis di Savignano sul Rubicone si è ritrovata al Bagno Caponero di Valverde di Cesenatico per festeggiare il sudato diploma. Presenti tutti gli studenti, la professoressa di matematica Francesca Fabbri e il professore di tecnologia e meccanica Roberto Busignani.

Durante la serata la professoressa Francesca Fabbri ha mostrato a tutti i suoi studenti l’agenda dove lei annotava i voti assegnati durante l’anno e le relative valutazioni con cui andarono a sostenere l’esame di maturità.

Alla serata hanno partecipato come disposti nelle fotografia: Gabriele Guidi, Nicola Dalmo, Alessandro Palazzi, Bruno Carrano, Roberto Busignani, Christian Salighini, Emanuel Venturi, Floriano Bagagli, Andrea Teodorani, Francesca Fabbri, Alessandro Amadori, Alessandro Violetti, Nicola Rocchi, Franco Canducci, Erivan Conti, Fabrizio Marzocchi. Durante la serata hanno imperato i "Ti ricordi?", gli aneddoti, gli scherzi, ma soprattutto lo studio e il ringraziamento ai due insegnanti per quello che in cinque anni hanno fatto per loro.

