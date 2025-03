La ’Attraverso Cesenatico’ scalda i motori

Domenica si terrà la ’Attraverso Cesenatico’. In riviera tutto è pronto per la 34esima edizione della la gara podistica di 10 chilometri con partenza e arrivo allo stadio comunale ’Alfiero Moretti’, con un percorso disegnato interamente all’interno del territorio urbano. Sono attesi migliaia di atleti e la competizione è la seconda tappa del calendario podistico romagnolo. Per il terzo anno consecutivo è record, con la previsione di 3mila partecipanti.

Il ritrovo è a partire dalle 8 e alle 9.30 ci sarà lo start. Oltre alla prova competitiva sono in programma le gare di atletica leggera aperte ai giovani nella pista dello stadio e una camminata definita ludico-motoria da oltre cinque chilometri all’interno del borgo marinaro. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Team Cesenatico con il patrocinio del comune di Cesenatico e il sostegno di un nutrito gruppo di sponsor. L’iscrizione alla corsa competitiva costa 17 euro, incluso il pacco gara, i ristori e tutti i servizi. La 10 chilometri si corre su un percorso veloce, dove gli atleti gareggeranno esclusivamente lungo le strade di Cesenatico. Inizialmente percorreranno tre chilometri di rettilineo in via Saffi e nella contigua via Mazzini, poi via Magellano, per tornare sulle strade del quartiere a nord della città e far ritorno in centro, passando dalla darsena, per poi raggiungere il lungomare viale Carducci, correndo verso sud e quindi a dirigersi a destra per tagliare il traguardo allo stadio ’Moretti’. Lungo il percorso sarà allestito in punto di ristoro al quinto chilometro. All’interno del "Moretti" oltre all’area servizi è allestita infatti anche una zona Expo con degli stand. Ai primi assoluti, maschili e femminili, vanno l’ambito trofeo e un rimborso spese; altri riconoscimenti in denaro sono previsti in base ai tempi di gara. La Attraverso Cesenatico si corre sotto l’egida della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera. Nelle stessa giornata di domenica si disputerà anche la Famila Walk Run dedicata alle famiglie di podisti, su due percorsi, uno di 5 e l’altro di 10 chilometri. Il percorso della Famila Walk Run ricalca lo stesso tracciato della gara agonistica, partendo subito dopo di essa. Il percorso può essere effettuato sia di corsa che in camminata; dopo circa 1,2 chilometri è presente la deviazione per il giro da 5 chilometri. L’iscrizione alla corsa non competitiva costa 7 euro, incluso il pacco gara, i ristori e tutti i servizi.

La ’Attraverso Cesenatico’ dura due giorni. Sabato alle 14.30 si disputerà infatti la Romagna Iniziative Kids Run dedicata a bambini e ragazzini, nella pista dello stadio comunale; l’iscrizione costa soltanto 2,5 euro e nel pacco gara ci sarà un uovo di Pasqua dello sponsor Dalba. Saranno premiati i primi tre di ciascuna categoria. Il team più numeroso si aggiudicherà l’uovo gigante da 4 chilogrammi in memoria di Claudio Baiocchi, l’imprenditore prematuramente scomparso lo scorso luglio a 45 anni. Stefano Pignotti, presidente dell’Atletica Cesenatico, è molto soddisfatto: "La competitiva è sold out e c’è molto interesse anche dalle famiglie. Una parte delle iscrizioni che sarà devoluta all’associazione dei genitori della scuola ’Leonardo da Vinci’ di via Caboto per acquistare materiale scolastico".

Giacomo Mascellani