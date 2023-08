La bacchetta magica di Marani Crescendo di successi in Germania

di Francesca Siroli

L’arte di dirigere l’orchestra: una bacchetta che dal podio dialoga con la musica, dando vita a un’empatia tra musicisti e pubblico. Fa faville in Germania il 38enne cesenate Mino Marani: è nel cuore dell’Europa che è avvenuto il suo trampolino di lancio e lì continua la sua ascesa artistica. Nel 2011, a soli 26 anni, ha vinto il concorso internazionale per dirigere l’orchestra del Staatstheater Mainz, che lo ha portato in seguito a lavorare per i teatri di Osnabrück, Pforzheim e Koblenz, prima di trasferirsi l’anno scorso a Braunschweig, dove ricopre il ruolo di 1° Kapellmeister. Ora un nuovo importante tassello si aggiunge alla sua fulgida carriera: da settembre 2024, e per cinque anni, sarà direttore musicale del Teatro di Heidelberg, città di oltre 150mila abitanti celebre per l’atmosfera romantica e la più antica università del paese. Durante la selezione svoltasi in più fasi (la nomina è avvenuta il mese scorso), il musicista cesenate ha sbaragliato oltre 120 candidati mettendo d’accordo tutti, commissione di esperti e orchestrali. "In questo nuovo ruolo mi occuperò non solo della parte musicale di tutti gli spettacoli inseriti in cartellone, ma anche della linea culturale da imprimere al Teatro, che conta una produzione annuale di una trentina di titoli, circa 300 serate e 400 maestranze stabili — spiega Mino Marani —. E’ una sfida avvincente: Heidelberg è una città vivace e cosmopolita grazie alla presenza di tantissimi universitari. Vorrei creare un connubio tra musica, prosa, danza e la lirica". Dopo una vacanza a Cesena, dove torna ogni anno, è già al lavoro per la prossima stagione in cui sarà alle prese con la direzione della ‘Tosca’, ‘La Bohème’, ‘Il barbiere di Siviglia’, ‘Salomè’ e ‘Il castello di Barbablù’ e un concerto sinfonico con opere di Berio e Shostakovich. In Germania vivere di musica non è un’utopia: qui la cultura è considerata un investimento. "Ci sono una novantina di enti di produzione che ricevono ingenti finanziamenti statali. Inoltre, sono previste agevolazioni sui biglietti degli spettacoli per il pubblico che permettono di abbattere le barriere di ingresso. Le possibilità di lavoro per i musicisti è molto più alta che in Italia. E qui il fatto di non avere agganci o conoscenze non è affatto un problema", sottolinea. Marani ha spiccato il volo varcando il confine dopo gli studi in pianoforte, musica da camera, composizione, direzione d’orchestra, semiotica e comunicazione a Bologna e Milano.

A tracciare un solco nella sua formazione è stata l’esperienza della produzione lirica nel periodo del Conservatorio ‘Maderna’ di Cesena (dove si è diplomato con tanto di lode e menzione di onore), grazie all’allora lungimirante direttore Giovanni Bartoli. "Quando sono partito per la Germania ero spaventatissimo — ricorda — ma quegli anni per me sono stati decisivi: è lì che ho acquisito il mio background ed è nata la passione per l’opera italiana, che continua tuttora ad emozionarmi". Tra le opere teatrali ha diretto ‘Der fliegende Holländer’ e ‘Das Rheingold’ di Wagner, ‘Il trovatore’, ‘Nabucco’, ‘Luisa Miller’, ‘Rigoletto’ di Verdi, ‘La Bohème’ e ‘Madama Butterfly’ di Puccini, ‘Don Giovanni’, ‘Così fan tutte’, ‘Le nozze di Figaro’, ‘Die Zauberflöte’ e ‘Die Entführung aus dem Serail’ di Mozart. Per quanto riguarda il programma concertistico, ha tenuto a battesimo la prima mondiale della composizione modernista ‘Cinque quadri di Beckmann’ di Schleiermacher. Ha lavorato con la Filarmonica di Berlino, l’Hessicher Rundfunk e l’Orchestre de Paris. Sempre a Braunschweig da un paio di anni dirige il ‘Pop Meets Classics’ con oltre 6mila spettatori.