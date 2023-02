La bagnese Ada compie 101 anni Lavorò nella casa di D’Annunzio

Ada Braccini, bagnese purosangue residente in va Giuseppe Grandi (quartiere Novoli) a Firenze, ha compiuto 101 anni.

Nonna Ada nacque il 3 febbraio 1922 a Bagno di Romagna, quindi quando quel Comune termale d’Alto Savio, nel Cesenate, era ancora in Provincia di Firenze, poi trasferito amministrativamente nel marzo 1923, con decreto del presidente del Consiglio, Benito Musssolini, alla Provincia di Forlì (ora Forlì-Cesena), assieme ad altri Comuni (tra cui Verghereto) della cosiddetta Romagna toscana.

Con quel trasferimento territoriale, vari commentatori ritengono che il Duce, nato in terra di Romagna, a Predappio, abbia voluto far sì che la sorgente del Tevere, il fiume della Capitale, che ha il suo primo zampillo dalle falde del Fumaiolo di Balze di Verghereto, nascesse nella sua provincia d’origine.

Nonna Ada, vedova da 20 anni di Rodolfo Butini (che nella sua vita lavorativa era stato autista di autobus dell’Ataf, in servizio nella città del Giglio), da Bagno di Romagna si era trasferita all’età di circa 18 anni a Firenze, per andare a lavorare come donna di servizio presso la famiglia di un medico omeopatico. D’estate, anche Ada si trasferiva con quella famiglia nella residenza al mare, la famosa villa ’La Versiliana’ nei pressi di Forte dei Marmi, che era stata frequentata anche da Gabriele d’Annunzio, dove il ’vate’ aveva scritto la poesia ’La pioggia nel pineto’. Poi nonna Ada, quando si è sposata con Rodolfo, ha scelto di fare la casalinga, con residenza sempre a Firenze, ma non dimenticando ovviamente di far spesso gustare ai suoi familiari ricette e piatti tipici della sua Romagna. Ha avuto due figli: Massimo scomparso nel 2019 e Maurizio, quattro nipoti e tre pronipoti.

È stata autosufficiente sino a qualche anno fa, ed ora è assistita da una badante. Nella festa di compleanno Ada (nella foto) è stata attorniata dal grande affetto e amore dei suoi familiari, nella sua casa di via Grandi, per il taglio della torta in cui ha soffiato con un sorriso sulle 101 candeline.

Gilberto Mosconi