La banda cesenate del Passatore. Quella feroce rapina a don Antonio

Accadde una notte di dicembre del 1850: feroce rapina in canonica ai danni dello sventurato parroco. Dal rapporto di polizia del Comando Austriaco, a firma del capitano Hoger. “La sera del 5 dicembre quattro malandrini, nelle persone di Angelo e Ludovico Lama (detti “i Lisègna, di Santa Maria Nuova), di Felice Scheda (detto Anguillone) e Giacomo Dei (detto il Gobbo) dell’orda del famigerato Stefano Pelloni detto il Passatore, assaltarono a mano armata in Diolaguardia la canonica del parroco Don Antonio Fusaroli, di ritorno da Cesena. Lo rapinarono di effetti preziosi e denari per molti scudi. Non contenti, nella supposizione che avesse maggiori denari usarono al parroco enormi sevizie. Gli puntarono al petto una schioppa ingrillettata (pronta a sparare). Gli posero al collo un lancio ritorto tirandolo sempre più stretto. Più volte lo buttarono a terra trascinandolo davanti agli occhi della mamma di 72 anni, minacciando di ucciderle il figlio se non avesse insegnato dove teneva nascosti quegli altri denari che il parroco assicurava di non avere. Alla fine, viste inutili le sevizie lo lasciarono a terra e se ne partirono…”. Il perché di tale feroce accanimento trovò spiegazione mesi dopo, tra duri confronti e interrogatori dopo le confessioni di alcuni briganti “pentiti” che- in cambio della vita e di sconti di pena- dopo la morte del Passatore in un conflitto a fuoco rivelarono la fitta rete romagnola di complici, manutengoli e ricettatori romagnoli consentendo in questo mondo lo smantellamento dell’orda di Stefano Pelloni. Nel caso di Diolaguardia qualcuno seguiva le mosse dello sventurato parroco che quel giorno 5 dicembre 1850 era sceso a Cesena, secondo le malelingue, per riscuotere fior di scudi dopo la vendita di terreni e prodotti agricoli. La rapina in questione, racconta un successivo rapporto della gendarmeria austriaca, “fu concertata sere prima nella casa di Luigi Farabegoli, di anni 26, contadino della parrocchia di San Tomaso (comune di Cesena) il quale ebbe ospite per due giorni i briganti assalitori la canonica”. I briganti pagavano profumatamente l’ospitalità e ricompensavano bene i loro complici locali (le “dritte”) dopo aver messo rapine e misfatti. Non solo. A quella ribalda consorteria si unì anche un altro “malandrino”: Michele Branzaglia, detto Bloz, di anni 24, nato a San Demetrio e contadino a Sorrivoli, fino ad allora incensurato. Farabegoli e Branzaglia, prosegue il rapporto di polizia, prestarono le loro capparelle per nascondere le armi dando appuntamento ai briganti in un’osteria dei dintorni per le loro ricompense. “Farabegoli ebbe sei scudi”: un ulteriore bel gruzzolo per un povero bracciante. Luigi Farabegoli fu fucilato in Faenza il 24 marzo 1851. Michele Branzaglia fu fucilato a Bologna il 14 ottobre 1851. I loro corpi, come per tutti i briganti, furono sepolti fuori dai camposanti in terra sconsacrata. Alla fine della giostra criminale (1849- 1851) dell’orda del Passatore furono più di 130 i malviventi romagnoli finiti sottoterra. Più alcuni altri briganti fuggiti nel Granducato di Toscana ove tuttavia trovarono una morte violenta, così come era stata violenta la loro vita da “desperados”.