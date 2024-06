La Barriera Cavour ’cura’. Nel monumento arriva una farmacia

I locali interni alla Porta Barriera Cavour (lato via Gaspare Finali) saranno presto interessati da lavori di restauro e risanamento conservativo, il cui progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e approvato questa mattina, con apposita delibera, dalla Giunta comunale. L’intervento edilizio sarà finalizzato all’adeguamento dei locali interni per ospitare – per i prossimi sei anni (rinnovabili di ulteriori sei) – una farmacia e un piccolo centro servizi per la salute. Nell’ambito del piano di valorizzazione del patrimonio comunale attuato nel corso degli ultimi anni, l’amministrazione comunale di Cesena, tramite bando pubblico, nel novembre 2022 ha messo all’asta il fabbricato di Ponente della porta cittadina che dal centro città accompagna i cesenati e i visitatori verso corso Cavour e la stazione ferroviaria, al fine di garantire a questi spazi storici e di pregio una nuova vita.

Nell’ambito di questa procedura è stata selezionata la società “Farmacia del Corso srl” con sede a Casalecchio di Reno (Bo), che ha proposto di realizzare all’interno dei locali della Barriera ponente una farmacia. Pertanto, con lo scopo di rendere fruibili questi locali, l’attuale concessionario ha presentato un progetto riguardante la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali alla funzione di farmacia proposta. Le unità immobiliari oggetto di intervento, totalmente a carico del concessionario, che investe complessivamente 150 mila euro circa, si collocano al piano terra e primo del fabbricato. Al piano terra saranno allestiti la farmacia e un vano tecnico, il primo piano sarà destinato a servizi legati all’ambito della salute e a uffici amministrativi. A questo proposito, i lavori proposti contribuiranno a rendere i locali oggetto della concessione accessibili al pubblico anche attraverso opere strutturali di adeguamento alla normativa di riferimento in materia di abbattimento di barriere architettoniche, così da garantire ai portatori di disabilità di poter fruire del servizio farmaceutico senza difficoltà alcuna.

La Barriera è uno dei luoghi simbolo di Cesena, oltre che uno dei principali accessi alla città. Questo immobile separa il centro storico da viale Carducci, via Gaspare Finali e corso Cavour, e accompagna i cesenati lungo corso Sozzi, al Duomo e nelle altre principali piazze del centro.