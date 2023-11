La ’battaglia’ del gattile. Accuse di truffa, assolti due commissari di Enpa

Sono stati assolti in primo grado con formula piena ’perché il fatto non sussiste’ Giorgio Marzadori (69enne di San Benedetto Val di Sambro) e Leonardo Poli (59enne di Meldola), commissari straordinari di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che furono chiamati a gestire il gattile di Cesena negli anni 2016 e 2017. Erano finiti a processo con l’imputazione di truffa e appropriazione indebita perché, secondo l’accusa, avevano presentato più volte richieste di rimborsi ai Comuni di Cesena, Cesenatico e Sarsina con i quali il gattile era convenzionato. Secondo le accuse, i due commissari di Enpa, avevano infatti presentato a più enti le medesime fatture per sostenere le spese sostenute dal gattile di Cesena, in modo da farsi ripagare più volte le stesse spese. In realtà, come ha sottolineato la difesa (avvocato Fabrizio Ragni), era sorto un problema di ’confusione’, perché i costi sostenuti dal gattile erano altamente superiori agli importi ricevuti dai diversi Comuni, per cui non c’è mai stato un ingiusto profitto, nè tanto meno sussistono gli artifici e i raggiri, che si profilano nel reato di truffa.

Gli imputati erano accusati di aver indotto in errore gli enti comunali destinatari della richiesta di rimborso sulla regolarità delle istanze di liquidazione presentate. La denuncia fu fatta da Maria Angela Baiardi, che era stata precedentemente estromessa dalla gestione del gattile di Cesena che si trova nella zona artigianale di Torre del Moro e dalla presidenza della sezione di Cesena dell’Enpa. La Baiardi aveva fortemente voluto il gattile a Cesena e ha condotto anni di battaglie a favore di felini abbandonati e randagi. Lei, passando al setaccio la documentazione contabile relativa alla gestione del gattile, era incappata in quelle che credeva essere ’irregolarità’, ma il giudice di primo grado non ha ravvisato errori, né tantomento ha ravvisato la sussistenza dei reati di truffa e appropriazione indebita.

I Comuni di Cesena, Cesenatico e Sarsina con il quale il gattile di Cesena era convenzionato, erano parti offese nel procedimento, assieme a Maria Angela Bairadi che opera con l’organizzazione di volontariato Protezione Animali Ambiente. Al processo è emerso che i contributi dati dai Comuni per contribuire alle spese di gestione e mantenimento erano palesemente insufficienti, tanto che il passivo pesava tutto su Enpa che continua a finanziare i gattili per amore degli animali.