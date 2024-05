La battaglia di Albano Ruguzzi: "Ampliare il cimitero di Ardiano"

Da una decina d’anni lotta per ampliare il cimitero di Ardiano, nel territorio comunale di Roncofreddo, ma ancora non è riuscito nel suo intento. Per questo Albano Riguzzi, consigliere comunale di minoranza, ha deciso di candidarsi anche per la prossima legislatura al fianco di Simona Amadori per la lista ‘Il Comune che vogliamo’.

"Insieme ad altri cittadini molti anni fa – spiega Riguzzi – chiedemmo di ampliare il cimitero di Ardiano, frazione di Roncofreddo, dove i loculi erano esauriti. Il Comune acquistò 16 prefabbricati adatti a ospitare loculi, otto destinati al cimitero di Ardiano e otto per quello di Diolaguardia. Soprattutto per Ardiano sembrava un lavoro realizzabile in breve tempo poiché il terreno necessario all’ampliamento era già di proprietà pubblica. I moduli prefabbricati vennero sistemati nel parcheggio del ristorante Al Molino, e lì rimasero per cinque anni".

"Le proteste dei ristoratori – prosegue il consigliere comunale – indussero l’Amministrazione comunale a spostarli nel parcheggio del cimitero di Ardiano e sono ancora lì, diventati di immondizie e oggetti vari. Il mio impegno è quello di finire il lavoro perché il cimitero è un luogo identitario per una comunità, potere andare a trovare spesso i propri cari defunti è una cosa molto importante soprattutto per gli anziani".

re.ce.