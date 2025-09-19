La battaglia di Fratelli d’Italia: "Mense scolastiche comunali, aumenti tariffari da togliere"

Procede la battaglia politica di Fratelli d’Italia di Cesena contro l’aumento delle rette delle mense nelle scuole comunali, in seguito alla modifica delle fasce Isee. L’amministrazione comunale ha replicato che per chi li subisce si tratta di aumenti di lieve entità, mentre sono più considerevoli le riduzioni per le famiglie non abbienti.

"È il momento di dimostrare concretamente di voler aiutare le famiglie – afferma il capogruppo consiliare Marco Casali –. Per questo come Fratelli d’Italia abbiamo presentato al Comune di Cesena una mozione per richiedere la revisione degli aumenti delle tariffe del servizio mensa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado".

"La delibera di giunta comunale 326 del 6 dicembre scorso – spiega il capogruppo – ha infatti introdotto incrementi tariffari in due fasi (gennaio e settembre 2025) che, per le famiglie fuori fascia Isee, hanno già comportato un rincaro del 47% rispetto all’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Si tratta di un aumento insostenibile, che rischia di colpire soprattutto quelle famiglie le quali, pur non rientrando nelle fasce Isee agevolate, affrontano già spese rilevanti per l’educazione dei figli".

Attraverso la mozione il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia richiede alla giunta di rivedere le tariffe, in particolare per le famiglie fuori fascia Isee, di introdurre riduzioni per le famiglie con più figli iscritti al servizio mensa e di valutare l’applicazione del fattore famiglia, sistema già adottato in altre realtà amministrative, che rappresenta meglio la reale condizione socio-economica dei nuclei familiari e i carichi familiari, tenendo in considerazione anche la numerosità dei figli".

"Contestualmente a questa azione svolta in consiglio comunale – conclude il capogruppo consiliare Casali - Fratelli d’Italia di Cesena sta conducendo una petizione popolare per l’abbattimento degli incrementi tariffari, che può essere sottoscritta presso la nostra sede in piazza del Popolo n. 1 e anche online al link: https://chng.it/DpVybCt6f2. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questa iniziativa per difendere le famiglie e garantire maggiore equità nei servizi scolastici".

Andrea Alessandrini