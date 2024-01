La battaglia per la giostra. Mille firme per evitare lo spostamento: "Il Comune ci ripensi"

Ha già superato il migliaio di firme raccolte tra i cittadini la petizione promossa dai commercianti del comitato "La giostra di Teo", i quali chiedono al Comune di Cesenatico di rivedere la decisione di togliere piazza Pisacane dai luoghi che ospitano gli spettacoli viaggianti. La petizione corre sul doppio binario del tradizionale cartaceo distribuito da una decina di giorni dai commercianti e su una pagina Facebook. A negozianti, baristi e ristoratori del borgo marinaro, proprio non va giù la decisione dell’Amministrazione comunale di togliere alcune zone dalle aree dove poter collocare le attrazioni ed in particolare si battono per riavere "La giostra di Teo".

Siamo in piazza Pisacane, nota a tutti come piazza Garibaldi, in quanto al centro c’è un monumento dedicato all’Eroe dei due Mondi. Nel 2013 la famiglia di Teo Natali ottenne la concessione di parte della piazza per collocarvi una giostra e da allora, per dieci anni, sino al 2023 incluso, in questo spazio si alternano le gestioni di due famiglie, nelle stagioni invernali ed estive. La protesta è scoppiata all’inizio di quest’anno, una decina di giorni fa, e non si placa, anzi, i toni sono sempre più accesi e a nulla sono valse le parole dell’Amministrazione, che attraverso il sindaco Matteo Gozzoli ha comunicato di aver fatto questa scelta per valorizzare la zona e i monumenti ma di voler comunque mettere a disposizione un’altra piazza, la Comandini al centro di viale Roma, distante qualche centinaio di metri, che secondo alcuni è vicino, mentre per altri è lontana. In sostanza gli animi non si placano e sulla questione anche ieri sono intervenuti alcuni membri del comitato promotore.

La prima a metterci la faccia è Simona Pifferi, titolare del Bar dei Marinai e del ristorante "La Stiva": "Vorrebbero collocare la giostra nella rotonda di piazza Comandini, su un viale principale, dove passano le automobili e il traffico è particolarmente intenso. Non è certo il posto per un’attrazione destinata ai bambini, è pericoloso e mi pare assurdo che qualcuno abbia avuto questa idea. C’è una grande delusione, soprattutto da parte dei più piccoli; questo non è giusto, rivogliamo la giostra di Teo. Fino ad un mesetto fa avevamo la gioia di aver qui davanti la giostrina. Come d’abitudine, aprivi le tende e vedevi la giostra di Teo. Ora ci hanno privato di questa piccola gioia. Io penso che la giostrina sia sempre stata un valore aggiunto, per noi che abbiamo un’attività qui e soprattutto per i bambini, che non sanno più dove andare. Ne siamo molto dispiaciuti e stiamo cercando di fare del nostro meglio per raccogliere più firme possibile".

Lorena Fusaroli del ristorante pizzeria "Nero di seppia" è fra le più agguerrite: "La giostra deve tornare al suo posto, per Teo e per tutti i bimbi, perché anche a Teo tutti vogliono bene".

Tra le promotrici c’è anche Annalisa Rossi della piadineria A-sisters: "La giostrina deve tornare perché ai bambini manca. E’ troppo bello averla lì. Con questa attrazione c’è luce e c’è allegria. Per questo deve assolutamente tornare". Simona Briganti della tabaccheria di piazza Pisacane staraccogliendo le firme coinvolgendo i clienti; la stessa cosa sta facendo Bianca Tomoiaga della Gelateria Mu in via Armellini. Rossella Papi, titolare del ristorante 12 assieme al marito Maurizio Chiarucci, è agguerrita: "Noi siamo una località molto frequentata dalle famiglie con bambine e bambini. Francamente non comprendiamo la decisione di togliere una giostra installata in piazza Pisacane da diversi anni e molto apprezzata proprio dai piccoli che trascorrono momenti piacevoli assieme a mamme e papà. Rivogliamo la giostra di Teo".