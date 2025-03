La Bcc Romagnolo si arrende solo al tiebreak

Sconfitta a testa alta per la Bcc Romagnolo, squadra legata al Volley Club Cesena e impegnata nel campionato di serie D maschile. Lo scorso fine settimana infatti sul campo amico della palestra Comandini, i bianconeri hanno tenuto testa fino all’ultimo al Modena Volley, seconda forza del girone, arrendendosi soltanto ai vantaggi del tiebreak (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 14-16). Cinque set di pura adrenalina in cui i ragazzi di coach Rizzo hanno giocato a ritmi elevatissimi, dimostrando tutto il loro valore.

La partita. La compagine cesenate scende in campo con la diagonale Vitali-Lamponi, Leonori e Zandoli di banda, centrali Calvache e Romagnoli, Montedoro libero: si gioca punto a punto, gli scambi sono spettacolari e tutti i set si concludono al fotofinish. Anche il quinto è un’autentica battaglia sportiva, che finisce a favore degli emiliani 14-16, ma il pubblico del Comandini regala una standing ovation ai cesenati per la prestazione maiuscola disputata, forse il miglior match visto dall’inizio del torneo, tanto più che nel corso della gara le rotazioni di coach Rizzo hanno permesso di concedere spazio in campo anche a Forlivesi, Pirini e Casalboni: è stata dunque una vera prova corale, a dimostrazione del fatto che il gruppo è compatto e capace di rimanere unito dall’inizio alla fine di un incontro. Ma anche di una stagione.

Venendo al calendario che aspetta i cesenati, ora la Bcc Romagnolo si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta in programma domani sera a Ravenna, dove sarà chiamata ad affrontare la ‘Pietro Pezzi’, attualmente quarta della classe, con sette punti di vantaggio su Cesena, che invece occupa la sesta posizione a quota 30.

Ecco il tabellino cesenate: Vitali 5, Forlivesi, Calboni 7, Lamponi 7, Calvache 9, Roamgnoli 8, Montedoro (L1), Leonori 20, Pirini, Zandoli 12; ne Dall’Ara, Sirri (L2), Werpers, Busni. All. Rizzo.