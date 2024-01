La befana arriva in piazza

Sabato, Festività dell’Epifania, alle ore 16 in Piazza XVII Luglio, a Balze di Verghereto, per le iniziative in calendario per il periodo Natale-Capodanno , promosse dalla Associazione Pro Loco nell’ambito de "I Percorsi del Savio", avrà luogo lo spettacolo "Arriva La Befana". Si tratta di un classico appuntamento degli ntrattenimeni natalizi a balze di Verghereto, moto atteso e apprezzato dai bambini e dalle loro famiglie e di solito tutti gl ianni è molto partecipato.

A tutti i bambini che parteciperanno all’evento verrà offerta una calza piena di dolci e una cioccolata calda.