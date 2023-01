La Befana della Croce Rossa vola alla Fiera: pranzo solidale e dolciumi per 90 bambini

Pranzo solidale organizzato, il 6 gennaio, da Croce Rossa Cesena, nei locali messi a disposizione gratuitamente alla Fiera a Pievesestina. Un momento di festa per le persone in difficoltà. Hanno partecipato circa 150 ospiti, 30 volontari dell’associazione e 9 chef del circolo cuochi di Romagna. Tanti gli sponsor. I volontari di Croce Rossa hanno organizzato per i bambini giochi, balli di gruppo, truccabimbi, palloncini, zucchero filato e per finire l’arrivo della Befana che ha consegnato calze a tutti.