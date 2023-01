La Befana vien nei quartieri con spettacoli e dolci per tutti

Per la festa della Befana, i quartieri diventano protagonisti di tanti eventi e iniziative per grandi e piccoli. Nel quartiere Borello oggi alle 17, il pubblico è invitato per un momento di narrazione insieme al gruppo Teatro Distracci con lo spettacolo ’Favole al Telefono’ che andrà in scena anche tramite l’utilizzo di oggetti, pupazzi e proiezioni. Grande attesa poi per l’arrivo della Befana all’hub di quartiere domani dalle 15. Il quartiere Cervese Sud festeggerà invece oggi alle 17 con la ’Festa della Befana’, in via Madonna dello Schioppo, a Sant’Egidio. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica del gruppo folkloristico Pasquarul dla Pioppa, e dalla tradizionale atmosfera romagnola.

Gli appuntamenti per festeggiare l’Epifania proseguono poi al Cervese Nord con ’A cavallo di una scopa e di un cammello’, oggi dalle 15 . I più piccoli avranno la possibilità di salire in sella al cammello della Befana e riceveranno in dono gustose calze. Munita di scopa, di calze piene di dolciumi e carbone, la Befana arriverà anche domani al Ravennate. Per l’occasione, nella sala parco Endass Martorano, a partire dalle 14.30, un pomeriggio teatrale con Roberto Fabbri.

Spazio anche alle tradizioni romagnole. Oggi dalle 15 sarà possibile prendere parte a un’antica usanza locale insieme all’associazione Auser e al quartiere Centro Urbano con i canti Pasquaroli accompagnati da un rinfresco nella sede di Via Serraglio. Al Dismano, invece, l’associazione Potter invita a partecipare alla ’Festa della Befana e della solidarietà’ domani dalle 15 nel piazzale Ezio Vanoni. Oltre a giochi di prestigio, l’associazione ’Grande Quercia’ realizzerà lo spettacolo ’The Befana Show’.