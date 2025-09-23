La beffa spray dei ladri dopo il furto

‘Ciao’. La scritta è stata vergata con una bomboletta spray sul bancone all’ingresso di ‘Meccanica 2000’, azienda nella zona artigianale di Torre del Moro finita nel mirino dei ladri per due volte in meno di un anno. A rivolgere il saluto, in tono ovviamente beffardo, sono stati proprio gli sgraditi visitatori, che non si sono accontentati di depredare il magazzino sottraendo barre di bronzo e ottone pronte per la lavorazione e di caricarle nel furgone aziendale utilizzato poi per la fuga. Hanno anche scelto di infierire, deridendo i malcapitati presi di mira. "E’ l’aspetto che mi ha ferito maggiormente – ha commentato Mario Picone, titolare di Meccanica 2000 e volto noto in città anche per il suo impegno politico da civico in città – perché rende la misura del contesto nel quale ci troviamo: un mondo dove chi viola la legge lo fa sentendosi impunito e dunque legittimato a fare tutto, pure a deridere il suo bersaglio. E’ davvero avvilente. E frustrante. Una situazione di questo genere non può essere tollerata". Il furto è stato scoperto ieri mattina e quanto accaduto è immediatamente stato denunciato alle forze dell’ordine.

"Il raid è avvenuto con ogni probabilità nella notte tra domenica e lunedì, perché per casualità domenica pomeriggio intorno alle 17 eravamo transitati davanti all’azienda senza riscontrare anomalie. La beffa ulteriore riguarda il fatto che proprio in queste settimane stavamo lavorando all’installazione di un impianto di allarme collegato all’espansione dei capannoni e anche in risposta al furto che avevamo già subito poco prima dell’ultimo Natale, dunque meno di un anno fa". Le modalità d’azione paiono molto simili: in entrambi i casi è stata forzata una porta di ingresso e l’attenzione si è rivolta all’area nella quale vengono conservati i materiali metallici utilizzati per la lavorazione meccanica.

Nel dicembre del 2024 per la fuga venne utilizzato il camper di Picone, posteggiato nelle vicinane (e che venne poi ritrovato dopo qualche giorno abbandonato e in pessime condizioni nella zona di Ravenna), mentre questa volta la merce sottratta è stata caricata sul furgoncino dell’azienda. Il danno economico si attesterebbe complessivamente intorno ai 15.000 euro. "Cercheremo di velocizzare gli interventi di messa in sicurezza della struttura, dotandoci in fretta dell’impianto di allarme e contestualmente ci rivolgeremo all’assicurazione sperando in un rimborso più ampio possibile. Al di là degli aspetti economici però la rabbia è tanta in relazione alla spavalderia mostrata da chi si è introdotto nella nostra azienda e che evidentemente non ha alcun timore delle conseguenze legate alla violazione della legge".