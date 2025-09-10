La Belle Epoque raccontata da Trovanelli

Cosa ci sarà da ridere a proposito di "Musica e Gente della Belle Epoque"? Come si sa nella vita il comico va spesso a braccetto col tragico e quando fatti e personaggi della nostra città vengono tirati in ballo da uno come Alessandro Pieri, che preferisce sempre buttarla sul ridere (riso sarcastico, spesso), l’effetto esilarante è garantito. Promette divertimento, dunque, lo spettacolo "storico-comico musicale" che va in scena stasera sul palcoscenico allestito alla Rocca. Insieme a quella di Pieri l’allestimento porta la firma di Daniele Molinari, ambedue "implicati" nell’organizzazione della Giostra dell’Incontro in calendario per domenica 14 settembre.

Alessandro Pieri, cosa ammannisce quest’anno lo spettacolo di storia cittadina che accompagna le iniziative collaterali alla Giostra? "Mettiamo in scena la Cesena degli inizi del ‘900 con i suoi luoghi deputati agli incontri e agli scontri. Personaggi reali desunti dalle cronache dell’epoca e tipi curiosi che non mancavano mai nella realtà di quel tempo". Come si articolerà la piece? "Io vestirò i panni di Nazzareno Trovanelli, notaio, giornalista e studioso cesenate, vissuto oltre 150 anni fa. Lui stesso e i personaggi che gli gravitano intorno saranno all’interno di un tipico caffè cesenate dell’epoca, magari quello di piazza Fabbri, centro di molte concioni e anche scontri sociali. Non parleremo di politica ma la politica emergerà dai giornali che sfoglierò sul palco: il Savio, Il Cittadino, il Popolano, Il Cuneo, che animarono quegli anni e sono tutti digitalizzati e messi on line grazie alla Società di Studi e Ricerche della Mineraria di Formignano".

Chi sono gli altri personaggi? "Le signore con l’ombrellino, il monello, il campione di ciclismo, il menagramo. Ogni scena, marcatamente comica ma con una precisa connotazione storica, sarà inframmezzata dalla musica della Banda Città di Cesena, mentre un soprano canterà alcune aria dell’epoca".

Cosa riportate agli spettatori da questo viaggio cesenate nella Belle Epoque? "L’inventore (primo cesenate partecipante al Giro d’Italia) della nuova bicicletta che era una solenne cavolata e infatti non fu mai prodotta, i due nobili cesenati che tentarono la volata con il pallone aerostatico da piazza Fabbri ma, e il menagramo lo aveva previsto che il tempo non sarebbe stato favorevole, finirono morti stecchiti nella piazza, le signorine che tentavano l’incallito scapolo Trovanelli. E poi lo stupore davanti alle invenzioni come il telefono, e le pubblicità riportate dai giornali citati che promuovevano polverine magiche per vincere l’ubriachezza ma anche le malattie veneree".

E gli altri attori? "Vengono dal laboratorio teatrale realizzato tra gli associati della Giostra. Con loro continueremo a mettere in scena altre rappresentazioni di carattere divulgativo-storico magari nella nostra sede vicina a piazza del Popolo".