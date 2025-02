La bellezza del parco delle Foreste. Casentinesi in un documentario

Ancora una volta, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi "buca" bellamente il video per mandare in onda, nella giornate di mercoledì 5 febbraio su Rai5, dalle 14.06, giovedì 6 dalle 6.38 e sabato 8 dalle 8.32, dopo essere già andato in vetrina su Rai3, il documentario dal titolo "Rosso Casentino".

Un documentario, raccontato in maniera piacevole e coinvolgente da Lucrezia Lo Bianco che concentra con curiosità e passione l’antica storia, la ricchezza naturale e la biodiversità umana della grande area protetta del crinale tosco-romagnolo, che comprende anche una parte del territorio comunale sud-ovest di Bagno di Romagna. L’autrice è andata a scovare gli abitanti del Parco Nazionale, chi ci abita da sempre e anche coloro che negli anni hanno deciso di lasciare la città e scelto di vivere a stretto contatto con quello straordinario ambiente naturale.

Ne è scaturito un racconto corale (impossibile dar conto dei numerosi interventi) che parla del rapporto inestricabile tra la ricchezza naturale e quella culturale.

Il documentario focalizza ancora una volta altresì il fatto che il Parco Nazionale eccelle dal punto di vista naturalistico come una delle aree forestali più pregiate d’Europa, il cui cuore è costituito dalle foreste demaniali casentinesi, all’interno delle quali si trova la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, la prima istituita (1959) in Italia, che inizialmente si sviluppava tutta in territorio di Bagno e poi successivamente, a seguito del suo ampliamento, anche in quello di Santa Sofia.

Sono foreste con radici millenarie, testimoni del continuo evolversi della natura.

gi. mo.