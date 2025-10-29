’La bellezza delle parole’. L’onda lunga di Agorà

Si sono appena spenti i riflettori sulla prima edizione del festival ‘Agorà – Le sfide del contemporaneo’ e già il settore cultura del Comune di Cesena anticipa il programma di una nuova rassegna, ‘La bellezza delle parole’, appuntamento letterario che esplora l’universo del linguaggio e che tornerà a Cesena per la sua nuova edizione in programma da venerdì 21 a domenica 23 novembre. Tre giorni dedicati alla letteratura animeranno la Biblioteca Malatestiana, il Teatro Bonci, il Cinema Eliseo e la Sala Sozzi ospitando le voci e le riflessioni di scrittrici e scrittori di rilievo del panorama culturale italiano, e non solo. Ogni evento sarà pensato come un viaggio all’interno di un termine, un suono, un’immagine, con l’intento di rilevare come le parole siano molto più che semplici strumenti. La lista degli ospiti che interverranno comprende Daria Bignardi, Teresa Ciabatti, Catherine Dunne, Lorenza Gentile, Nicola Lagioia, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Elena Stancanelli, Walter Veltroni e Nicoletta Verna.

"La bellezza delle parole – ha commentato l’assessore alla cultura Camillo Acerbi - è un appuntamento storico nella programmazione di culturale della Biblioteca Malatestiana e appartiene ormai alla tradizione letteraria di Cesena. Si tratta di un festival che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi senza tuttavia perdere la sua identità e quel legame con il mondo dell’editoria e con la rete delle librerie locali, che di questa proposta sono parte viva. Dopo il grande successo della prima edizione del festival Agorà, che ha confermato quanto forte e condiviso sia nella nostra città il desiderio di cultura, questo prossimo appuntamento ci invita a esplorare ancora una volta la potenza e la bellezza del linguaggio e della lettura".

Saranno dunque tre giorni in cui la parola, in tutte le sue forme, tornerà protagonista nei luoghi simbolo di Cesena. "Ogni ospite – ha aggiunto Acerbi - con la propria voce e la propria sensibilità, ci ricorderà che le parole possono unire, emozionare, far pensare, e soprattutto trasformarci. È questo il valore più autentico della cultura che vogliamo continuare a promuovere nella nostra città e su tutto il territorio romagnolo". La realizzazione della Bellezza delle parole rientra fra le azioni del progetto dedicato alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura ‘Meno male che il tempo era bello: a pesca nei territori più lontani’ presentato dal Comune di Cesena e risultato vincitore del finanziamento del bando ‘Città che legge’ 2024 conferito dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito internet del Comune di Cesena.