La benedizione alla Siropack

Un prete in azienda. Nei giorni scorsi la Siropack di Cesenatico ha ospitato don Giovanni per la benedizione pasquale. "Non crediamo a quelle istituzioni che chiudono le porte e così facendo pongono l’attenzione sulle differenze tra gli esseri umani e non su ciò che hanno in comune, come successo recentemente anche sul nostro territorio. Noi crediamo invece nell’inclusione. Abbiamo invitato tutti i nostri collaboratori a partecipare, rispettando la scelta di chi ha preferito astenersi, e con grande gioia abbiamo visto uomini, donne, cattolici e musulmani insieme ad ascoltare un semplice messaggio di pace e amore, una benedizione che è rivolta a tutti senza alcuna distinzione sociale, politica o religiosa".