"La Bibbia? Umoristica e spettacolare"

di Cristina Gennari

La balbuzie di Mosé, l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, la feroce satira antimonarchica che si cela dietro il nome ‘Saul’ e tanti altri aneddoti in un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia ebraica attraverso le parole e l’arte di Roberto Mercadini.

Domani sera alle 21.30 l’autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, reduce dal fortunato debutto televisivo come ospite fisso della trasmissione ‘Splendida cornice’ con Geppi Cucciari, apre la stagione di Revèrso a Villa Torlonia con il monologo ‘Fuoco nero su fuoco bianco’, il cui profondo e prezioso lavoro di ricerca preparatoria ha ispirato la scrittura dell’ultimo libro ‘La donna che rise di Dio’, uscito la scorsa settimana ed edito da Rizzoli.

Mercadini, da dove nasce l’interesse per la Bibbia?

"Dalla volontà di comprendere l’esatto significato dei passi e delle frasi che compongono il testo sacro che ha dominato e domina la cultura occidentale. E poi la lingua ebraica è affascinante, priva di termini puramente astratti, con suoni gutturali e raschiati che la rendono quasi primordiale".

Questione di fede o di curiosità?

"Non appartengo a nessuna confessione religiosa, ma mi interessa l’esperienza umana, sentimentale e intellettuale che si cela nelle religioni. Non si tratta di fede, ma piuttosto di interesse letterario".

Quali storie bibliche porta sul palco?

"Il monologo è principalmente un racconto del libro di Giona, a mio avviso un vero e proprio gioiello, breve ma denso di avventure spettacolari e paradossali. Ma la linea narrativa si dirama in maniera quasi tentacolare con riferimenti ad altri passi della Bibbia in un procedimento tipicamente ebraico detto ‘targum’. Emergono così le figure di Abramo, Mosè, Saul e Davide, ma anche passi del Cantico dei Cantici".

Personaggi eroici?

"No, nella Bibbia non ci sono eroi senza macchia e senza paure, sono tutti antieroi. Anche le figure più auguste e grandi sono piene di difetti e di limiti".

Ad esempio?

"Mosè, una delle figure più importanti dell’ebraismo, è balbuziente. Un difetto fisico che lo rende teoricamente impossibilitato a fare ciò che dovrebbe fare, ovvero il profeta. È estremamente paradossale, in assoluto il mio personaggio preferito". Dalle parole recitate a quelle scritte. Il nuovo libro ‘La donna che rise di Dio’ è una costola dello spettacolo?

"Avevo voglia di imparare e scoprire nuovi elementi del testo biblico perciò nel libro ho inserito anche storie diverse, tra cui quella di Sara ed Abramo che racconto dettagliatamente". C’è spazio per le risate o si corre il rischio di essere blasfemi?

"La Bibbia è un testo umoristico, di un umorismo tipicamente ebraico. Racconta cose paradossali, è piena di comicità e spiazzante. Si ride con la Bibbia piuttosto che della Bibbia".

Secondo lei si può fare ironia su tutto, anche sulla morte di Berlusconi?

"No, io ho un senso di riguardo nei confronti del mistero della morte che inibisce qualsiasi risata e fa subentrare il rispetto dell’essere umano. Per me sono impensabili i commenti sui social di chi gioisce e stappa bottiglie".