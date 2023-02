La Biblioteca arricchita di volumi di autori di fama

La Biblioteca comunale ’Tito Maccio Plauto’ (nella foto l’inaugurazione) di Sàrsina è stata arricchita in questi ultimi anni di un migliaio di nuovi volumi di narrativa, per bambini, giovani e adulti, tra quelli più venduti a livello nazionale ed internazionale. Sono entrati, per la prima volta, autori quali Chiara Gamberale e Valèrie Perrin, Giovanni Veronesi e Kent Haruf, Paolo Cognetti, Massimo Gramellini, Anie Ernaux, Donato Carrisi e Cormac McCarthy. Significativo è stato anche l’incremento dei titoli della Sezione Teatro. La Biblioteca è aperta: dal lunedì al giovedì (13.30-18); il venerdì mattina (9-13).